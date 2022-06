Elisabetta II & Paddington: il video che ha fatto sorridere il Regno Unito

Nel corso dei festeggiamenti dalla durata di quattro giorni avvenuti nel Regno Unito in occasione del Giubileo di Platino, un video in particolare ha fatto smuovere e sorridere il web. La regina Elisabetta II, nel mezzo dei festeggiamenti per i suoi 70 anni di regno, ha nuovamente trovato un modo per sorprendere i suoi sudditi. Colei che, nel bene e nel male, è diventata il simbolo di uno degli Stati più influenti al mondo, ha anche avuto il tempo di fare un incontro abbastanza inaspettato: quello con l’orsetto Paddington.

Paddigton è, senza alcun dubbio, un’altra icona della tradizione britannica, una figura che ha accompagnato milioni di bambini di generazione in generazione. Un prestigio che ha spalancato all’orso più famoso del Regno Unito le porte di Buckingham Palace per prendere un tè con Sua Maestà in persona.

In un corto prodotto da Heyday Films & Studiocanal e andato in onda sulla BBC, Elisabetta II e Paddington prendono il tè in una sala del palazzo, sotto lo sguardo vigile di un maggiordomo che guarda con sospetto il buffo orsetto. Nel video, Elisabetta II dimostra un senso dell’umorismo e dell’ironia che pochi si sarebbero aspettati.

Su Twitter, Michael Cowan – un giornalista della BCC- ha pubblicato l’intero video dalla durata di ben 2 minuti, commentando così il siparietto inscenato: “ Questa scena è all’altezza, se non meglio, della scena olimpica di James Bond. La regina che prende il tè con Paddington – incredibile che a 96 anni e dopo 70 anni sul trono abbia ancora il potere di sorprendere”.

Ecco il link per video il corto: Elisabetta II prende il tè con Paddingotn