Ibra, rinnovo col Milan: la cifra reale sta tutta nell’amore

Il rapport tra il Milan e Zlatan Ibrahimovic sembra destinato a non finire. Il club campione d’Italia e l’attaccante, infatti, si sono riavvicinati e con molta probabilità si arriverà ad un’estensione dell’accordo tra le parti. In particolare, secondo fonti vicine alla Milano rossonera, per Ibra potrebbe essere pronto un prolungamento del contratto di un anno.

Nulla è ancora nota in merito alle cifre intorno alle quali ruota la trattativa. Presumibilmente, però, lo stipendio di Ibra dovrebbe essere inferiori rispetto a quello che percepisce attualmente e che lo ha convinto a tornare a giocare in Serie A lasciando gli Stati Uniti. L’incontro con Maldini e Massara è previsto per la settimana prossima. Ad ora sembra che la dirigenza rossonera voglia premiare Ibra per l’impegno dimostrato in stagione e specialmente nel finale di campionato. Lo svedese, infatti, ha concluso la regular season con un ginocchio malconcio, operandosi dopo tre giorni dalla conquista del titolo di campione d’Italia.

Dai veterani ai giovani

Intanto il Milan prosegue la caccia ai giovani campioni per rinforzare l’organico a disposizione di mister Pioli. Un obiettivo su tutti è Botman, difensore olandese del Lille sul quale il Milan si è fiondato ormai da diversi mesi. La trattativa per portarlo all’ombra del Duomo sembrava essersi arenata ma nelle ultime ore ci sarebbe stato un ritorno di fiamma. Lo stesso Botman, ad ora impegnato con la selezione Under21 dell’Olanda, ha dichiarato: “Ci sono delle discussioni in corso, spero sia tutto più chiaro prima dell’inizio della preparazione. Per me è difficile oggi estraniarmi da queste voci, ne sento parlare quasi ogni giorno e spero venga fatta più chiarezza”