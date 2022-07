Anticipazioni Un Posto al Sole: Lara sempre più agguerrita

Scopriamo in anteprima ciò che accadrà nella puntata di questa sera 8 luglio 2022. Le anticipazioni Un Posto al Sole ci rivelano che Eugenio è di ritorno da Milano, e Raffaele non può ancora evitarlo: deve raccontargli tutto. Viola è diventata sua complice e non ha detto nulla al marito, mettendo il Giordano in grande difficoltà. Chissà il confronto con il Nicotera a cosa porterà. Quel che è certo è che Raffaele non riuscirà a perdonarsi di non aver saputo trovare una soluzione senza coinvolgere i suoi cari.

Intanto Marina sta per partire, mentre Lara si prepara a difendere quanto guadagnato con così tanta fatica. Roberto è il suo primo obiettivo, che la porterà a prendere di mira Silvana. La governante di Ferri le è da sempre stata ostile ma questo astio finirà per ritorcersi contro di lei. Un piano malefico sta per metterla in serio pericolo. Che sia arrivato il momento di dire addio alla fedele cameriera dell’appartamento Palladini?

Infine, le Anticipazioni Un Posto al Sole rivelano che Bianca conoscerà, per la prima volta, le pene d’amore. La ragazzina ha infatti sviluppato una cotta per Antonello, e fa di tutto per la attirare le sue attenzioni, senza però riuscire a fare breccia nel cuore del ragazzino. Chissà se la piccola ma grintosa Boschi riuscirà a conquistarlo prima o poi.