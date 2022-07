Jovanotti: fuori oggi “Oasi”, il nuovo capitolo del Disco del Sole

A pochi giorni di distanza dal grande debutto del Jova Beach Party 2022, che solo lo scorso weekend ha radunato a Lignano Sabbiadoro più di 60.000 persone, Jovanotti regala al suo pubblico Oasi, quattro brani inediti e il nuovo singolo in radio Sensibile all’estate; disponibile da oggi venerdì 8 luglio su tutte le piattaforme digitali.

Esso andrà a comporre un nuovo capitolo del Disco del Sole, un oggetto volante non identificato, uno streaming, una filosofia;. Ma soprattutto il flusso libero dei brani scritti da Jovanotti a due anni e mezzo di distanza da La Nuova Era che pian piano danno forma al disco fisico e completo di prossima uscita.

Oltre a Sensibile all’Estate, Oasi contiene quattro brani inediti tutti da ballare; pensati, scritti e prodotti per la stagione delle feste in spiaggia.

“Oasi è il nuovo capitolo del Disco del Sole con 5 pezzi nuovi!” – racconta Jovanotti – “C’è Sensibile all’estate ad aprire la tracklist, prodotta da Sixpm; E si fa bello per te, cassa dritta con anima house creata insieme ad Ackeejuice Rockers (nel loro set sullo Sbam Stage al Jova Beach l’abbiamo suonata domenica scorsa e lo faremo ancora); Oasi, pezzo magico, romantico e ipnotico; In viaggio, ‘afrotronica’ e infatti ideata con Afrotronix (la suoneremo insieme quando verrà in una delle spiagge!); Yalla yalla, in chiusura, insieme a Jude & Frank, DJ e producer romano molto forte. Appena è nato questo pezzo ho pensato ‘Con questo ci apro il mio set al Jova Beach’, è una macchina da ballo! In autunno giuro che arrivano anche delle ballad ma ora…sale la temperatura!”

In concomitanza alla release di questo nuovo episodio discografico, debutta oggi “L’estate adesso – Jova Beach Play”, il docubeach a più voci realizzato in collaborazione con RaiPlay per raccontare la festa più lunga dell’estate. Ogni venerdì un nuovo episodio, in ogni puntata un narratore d’eccezione – Sammy Bassvo per la prima, a scrivere una “cartolina d’autore” per raccontare i momenti più belli, originali ed esclusivi vissuti sulla spiaggia e nel backstage del JBP. Punti di vista diversi per vivere e far vivere la musica, il ballo, gli ospiti, le suggestioni e le emozioni al ritmo del cantautore. “L’estate adesso – Jova Beach Party” è il nuovo progetto ideato da Jovanotti per RaiPlay dopo il grande successo di Non voglio cambiare pianeta, nuovo viaggio dentro alle feste dell’estate, scritto con Federico Taddia. La regia invece è di Michele “Maikid” Lugaresi.

Il grande veliero del Jova Beach Party 2022, prodotto da Trident, approda a Marina di Ravenna sul lungomare per il doppio appuntamento di venerdì 8 luglio e sabato 9 luglio (SOLD OUT), secondo traguardo del sorprendente viaggio di Jovanotti. Le due serate sono ricche di ospiti e di sorprese!).

“Jova ha così raccontato di questa sua nuova esperienza: “Ogni volta che entro in Instagram mi arrivano le foto e i video postati lo scorso weekend a Lignano Sabbiadoro, sono emozionanti e veri, pieni di qualcosa di molto bello e unico. Sono felice che chi c’era abbia vissuto un’esperienza che ha generato quei sorrisi, quella gioia, quell’energia che ho visto in spiaggia e ritrovo nelle immagini. È una cosa pazzesca, una sfida e un viaggio senza precedenti, e soprattutto una grande festa organizzata nei dettagli, diversa e unica ogni volta.”

Per poi aggiungere: “La spiaggia è tornata meglio di come l’abbiamo trovata, grazie al lavoro e alla cura di questo aspetto, ma soprattutto grazie alla collaborazione di tutto il pubblico del Jova Beach. È un grande evento che dura un giorno intero, progettato tenendo conto degli obiettivi di sostenibilità, non solo rispettando leggi e regolamenti ma andando molto oltre; realizzando in ogni modo possibile una visione del mondo che tenga insieme lo spirito del rock’n’roll e l’attenzione per l’ambiente senza usare parole a caso, ma facendo le cose meglio che si può!”

JOVA BEACH PARTY – CALENDARIO

8 e 9 LUGLIO 2022 – MARINA DI RAVENNA (RA) Lungomare (9 LUGLIO SOLD OUT)

13 LUGLIO 2022 – AOSTA (GRESSAN) Area Verde

17 LUGLIO 2022 – ALBENGA (VILLANOVA, SV) Ippodromo dei Fiori

23 e 24 LUGLIO 2022 – MARINA DI CERVETERI (RM) Lungomare degli Etruschi

30 e 31 LUGLIO 2022 – BARLETTA Lungomare Mennea (30 LUGLIO SOLD OUT)

5 e 6 AGOSTO 2022 – FERMO Lungomare Fermano

12 e 13 AGOSTO 2022 – ROCCELLA JONICA (RC) Area Natura Village

19 e 20 AGOSTO 2022 – VASTO (CH) Lungomare Duca degli Abruzzi

26 e 27 AGOSTO 2022 – CASTEL VOLTURNO (CE) Spiaggia Lido Fiori Flava Beach

2 e 3 SETTEMBRE 2022 – VIAREGGIO (LU) Spiaggia del Muraglione (3 SETTEMBRE SOLD OUT)

10 SETTEMBRE 2022 – BRESSO-MILANO Aeroporto