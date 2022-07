Tu mi perdición: testo e significato del nuovo singolo di Arisa

L’attesa è finita! Da oggi, Venerdì 8 Luglio, è disponibile in digitale su tutte le principali piattaforme “Tu mi perdición”, il nuovo singolo che segna il ritorno di Arisa. Il brano inaugura così la nuova stagione musicale di Arisa in una veste completamente inedita e rinnovata. Infatti, l’artista per la prima volta presenta un brano cantato completamente in spagnolo.

“Tu mi perdición – dichiara Arisa – è un brano estremamente carnale, che nasce da un piccolo motivetto canticchiato in spagnolo che in studio si è trasformata in una vera e propria canzone. Tutti speriamo che il nostro amore torni prima o poi ma non è giusto aspettare per sempre, così la perdizione intesa come il fuoco che ci travolge e che annienta ogni barriera e buon senso si trasforma ben presto nella consapevolezza che dobbiamo proteggerci. Bisogna custodire il buono che questa esperienza ci ha dato, ma voltare pagina perché l’amore non ha nulla a che vedere con l’indifferenza nè con l’assenza.

“Il brano è nato in spagnolo ed è rimasto in spagnolo, è stata una bella sfida completarlo senza cercare di assimilarlo a nient’altro. Senza stravolgerne l’essenza, il primo anelito.”– conclude la cantante.

Scritta e arrangiata dalla stessa Arisa insieme a Giuseppe d’Albenzio, Ornella Felicetti, Giuseppe Barbera, Paco Martucci e prodotta da Jason Rooney; “Tu mi perdición” crea un’atmosfera decisamente avvolgente, introdotta dal dolce suono di una chitarra che si apre nel ritornello lasciando spazio a quell’immaginario che rimanda al fuoco dell’amore nelle sue molteplici forme e sfumature. Un desiderio autentico e carnale che accompagna l’ascoltatore in questa inedita e folgorante dimensione passionale di Arisa.

Testo del nuovo singolo di Arisa

Porque non vienés a mi casa

A verme y a mirarme

Te estoy esperando

Aquí

Si tú no vienés nos encontraremos

En otro lugar

El fuego del amor no se apaga nunca (x4)

Y Ahora te siento

Adentro de mi corazón

Un fuego lento

Que luego se va rápido

Se que llegas solo con la luna llena

Te quisiera aquí Toda la noche entera

De mi cuerpo puedes hacer lo que tú quieras

Y maltrátame pues solo a tu manera

Perdida entre

Tu sonrisa que ahora me miente

Y no me avisa

Enamorada

De esta perdición

Pero yo lo siento

Que tu amor me

Llegará

Y me tendré tu aliento

En mi cuerpo

Y bastará

Y compartir

Con la pasión

Este momento

Y renacer

Nueva mujer

Contigo adentró

Veo que te necesito pero queda el deseo

Y si tu me llama ahora no me volteo

Eoh si tú no me quieres como yo te deseo

Sigo mi camino y tú sigue tu hego

Me dejaré llevar a otra ciudad

Perdida entre

Tu sonrisa que ahora me miente

No me avisa

Enamorada

De esta perdición

Pero yo lo siento

Que tu amor me

Llegará

Y me tendré tu aliento

En mi cuerpo

Y bastará

Y compartir

Con la pasión

Este momento

Y renacer

Nueva mujer

Contigo adentró

Perdición perdición

Tu mi perdición

Perdición perdición

Mi revelación

Perdición perdición

Tu mi perdición

Perdición perdición

Mi revelación

Perdición perdición

Tu mi perdición

Perdición perdición

Mi revelación

Perdición perdición

Mi revelación

Perdición perdición

Mi revelación perdición perdición