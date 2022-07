Aria condizionata in auto, attenzione alle possibili multe

L’aria condizionata rappresenta per molti una delle poche vie di fuga da questa torrida estate italiana. Sono in tantissimi nel Belpaese, infatti, a utilizzare anche in auto i sistemi di refrigerio: sono in pochi a sapere, tuttavia, che la legge italiana prevede multe fino a 444 euro per chiunque non rispetti alcune indicazioni sul suo utilizzo.

E’ bene ricordare, infatti, che lo Stato italiano proibisce agli automobilisti di utilizzare l’aria condizionata, con conseguente motore acceso, quando ci si trova in stato di “sosta” prolungata. Nel momento in cui l’autoveicolo dovrà fermarsi per un periodo di tempo più o meno prolungato, sarà obbligatorio spegnere il sistema di areazione.

Una decisione, quella della legislatura italiana, volta a ridurre le emissioni Co2 e impedire il rilascio “inutile” di particelle inquinanti nell’aria.

Situazione diversa, invece, nel caso di interruzione della marcia dovuta a semafori o traffico, e fermata di breve durata: in queste circostanze l’aria condizionata potrà continuare a funzionare regolarmente