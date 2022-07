Calciomercato Roma, Dybala il nuovo 10: come giocherà Mourinho

La Roma piazza il grande colpo di questa sessione estiva di calciomercato: Paulo Dybala vestirà la maglia giallorossa. Decisiva una call con Dan e Ryan Friedkin per convincere definitivamente l’argentino a trasferirsi nella Capitale. Un regalo enorme per José Mourinho, pronto ad inserire immediatamente la Joya nei suoi schemi in vista dell’imminente inizio di stagione.

Calciomercato Roma, Dybala pronto a prendersi la 10

Sembrava impossibile, quasi impensabile fino a qualche settimana fa ma la trattativa per portare Paulo Dybala alla Roma si è concretizzata nel giro di 7 giorni. Quasi a dire: “Questo è il bello del calciomercato”.

Viste le difficoltà dell’Inter nel cedere Sanchez e Dzeko, Tiago Pinto ha fiutato l’affare e lavorato sotto traccia per provare a strappare la Joya alla concorrenza, visto che anche il Napoli era interessato. La fase cruciale della trattativa è stata la telefonata diretta tra José Mourinho e l’ex-Juve e Palermo, garantendogli la centralità nel progetto dello Special One e le forti ambizioni del club capitolino.

Nelle 24 ore domenicali c’è stata la fiammata decisiva: l’incontro Pinto-Antun ha portato la trattativa alle battute finali con Dybala che firmerà un contratto di 3 anni a 4.5 milioni di euro più 1.5 di bonus, facilmente raggiungibili. Importante anche la questione delle commissioni per l’agente con le richieste totalmente dimezzate e pertanto hanno agevolato la Roma nella chiusura della trattativa. A definire la situazione ci hanno poi pensato i Friedkin con Dan e Ryan che hanno parlato direttamente con Dybala, convincendolo a dire sì e partire immediatamente per il Portogallo con un volo privato da Torino.

Dopo le visite mediche e la firma sul contratto, il primo momento cruciale per Paulo Dybala da giocatore della Roma: prenderà la maglia numero 10 indossata da Francesco Totti per 20 anni? La sensazione è che ci sarà il passaggio di consegne anche grazie al benestare del Pupone, già avvenuto nelle passate settimane dopo un’intervista. Una volta messo nero su bianco, verrà svelato l’arcano…

Dybala alla Roma, ecco come giocherà Mou

Con l’imminente arrivo di Paulo Dybala, la Roma alza notevolmente il tasso tecnico là davanti anche in vista della possibile conferma di Nicolò Zaniolo dopo i rumors legati alla Juventus. José Mourinho gongola ed è pronto a presentare una squadra a trazione anteriore fatta di grande classe e qualità alle spalle di Tammy Abraham.

Ma non è detto: infatti lo Special One – anche grazie all’acquisto della Joya – potrà amalgamare la creatura a suo piacimento. L’ipotesi potrebbe essere un ritorno al 4-2-3-1 con una batteria di trequartisti importante dietro al centravanti inglese ma non è da escludere il 3-4-2-1 o il 3-4-1-2.

In entrambe le ipotesi si pensa che Lorenzo Pellegrini possa “sacrificarsi” in mezzo al campo come avvenuto con Mkhitaryan nel finale della scorsa stagione, favorendo così l’inserimento della Joya sulla trequarti con Zaniolo e Abraham lì davanti. L’alternativa è una trequarti a due con Pellegrini (o Zaniolo) e Dybala ad innescare l’ex-Chelsea. Sicuramente lo Special One avrà tempo per inserire l’argentino nell’undici titolare ma ha già in mente come disporre in campo la sua Roma.

Dybala in campo con la Roma: ecco quando

Il popolo giallorosso freme per vedere all’opera Dybala: l’appuntamento sarà per una delle ultime amichevoli prima del rientro nella Capitale dopo il ritiro in Portogallo. Probabilmente ci sarà qualche spezzone contro il Nizza sabato prossimo ma quasi certamente sarà pronto per il 30 luglio a Tel Aviv contro il Tottenham di Antonio Conte.

Visto l’inizio di preparazione con la squadra in ritardo rispetto ai programmi, Dybala entrerà gradualmente nel gruppo giallorosso ma Pellegrini e compagni non vedono l’ora di accoglierlo. L’obiettivo sarà averlo al 100% (o quasi) per il 14 agosto quando la Roma sarà a Salerno per la prima giornata di campionato.