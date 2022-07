Calciomercato Napoli: le mosse per arrivare a Dybala

Paulo Dybala è certamente il calciatore che più infiamma i sogni dei tifosi, e in questa sessione di calciomercato può davvero essere la pedina più importante a muoversi in Serie A. Per l’argentino sono diverse le squadre pronte a far follie. Il Napoli di Spalletti, dopo l’addio di Mertens, sembra essere disposta a mettere sul piatto un ricco conguaglio economico per assicurarsi le prestazioni del fantasista albiceleste.

Calciomercato Napoli: le cifre per Dybala

Il Napoli in questa sessione di calciomercato ha perso diversi pezzi pregiati. L’obbiettivo principale dichiarato nel corso della scorsa stagione, che era quello di abbassare il monte ingaggi, è stato ampiamente raggiunto. Si tratta per diversi rinnovi (Koulibaly su tutti), ma quel che è certo è che i partenopei dispongono, attualmente, della liquidità tale per offrire a Paulo Dybala le cifre richieste per accasarsi all’ombra del Vesuvio.

Attualmente Dybala è svincolato, ma lo stipendio percepito alla Juventus era circa di 7 milioni di euro a stagione. La cifra è sicuramente fuori portata per le casse azzurre, ma con le partenze dei diversi top che hanno già lasciato Napoli, i partenopei possono arrivare a mettere sul piatto una cifra che si avvicina ai 6 milioni di euro offerti dall’Inter (fino ad ora la squadra più vicina all’argentino). Qualora non si dovesse trovare l’accordo per il rinnovo di Dries Mertens, il Napoli ha le idee chiare: tutto su Dybala per costruire la squadra del futuro.