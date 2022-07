Belen e Stefano in crisi? Lui mette a tacere le indiscrezioni

E’ già crisi tra Belen e Stefano? La Rodriguez e De Martino sono tornati insieme per la terza volta e già alcuni parlano nuovamente di separazione. La show girl ha deciso di stare lontana dai social per un po’ e questo ha fatto insospettire gli appassionati di gossip. Per alcuni, invece, si è trattato di una semplice pausa per godersi i giorni di vacanza con la famiglia.

In questi giorni, infatti, Belen si trovava insieme ai suoi piccoli, intenta a rilassarsi e giocare in piscina tra un tuffo e l’altro. Nessuna traccia di Stefano, o almeno non negli scatti pubblicati. E’ stato, però, il conduttore stesso a mettere a tacere ogni dubbio condividendo una foto al tramonto di Belen. Una foto che arriva dopo un anno e mezzo di assenza dal profilo social del compagno.

L’ex ballerino avrebbe raggiunto nel weekend i genitori di Belen, Veronica Cozzani e Gustavo Rodriguez, la sorella Cecilia Rodriguez e il cognato Ignazio Moser, per una rilassante vacanza sull’isola in provincia di Rovigo.

Stefano ha zittito così tutti i rumors che agitavano il web dopo la “frecciatina” di Mika al “Tim Summer Hits”, con il cantante che aveva detto sul palco che lui, De Martino, e Andrea Delogu erano proprio “una bella coppia in senso romantico”.