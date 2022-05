Stefano De Martino su Belen: “Un solo matrimonio basta e avanza

Nel corso di una una recente intervista rilasciata al Corriere della Sera, Stefano De Martino ha parlato per la prima volta del suo amore con Belen Rodriguez e ha anche messo a tacere le presunte voci che insistevano su un secondo matrimonio tra i due. Ecco cosa ha rivelato il conduttore.

C’è stato un tempo in cui Stefano De Martino e Belen Rodriguez erano la coppia più ammirata e chiacchierata dello show biz: la loro relazione ha tenuto tutti con il fiato sospeso, a partire dal loro matrimonio, fino alla nascita del figlio Santiago e il divorzio, con i successivi ritorni di fiamma. Una storia che non si è mai interrotta, e che ora Belen e Stefano decidono di portare avanti, con tutta l’esperienza e le lezioni imparate durante la gioventù. Riguardo all‘interesse che le persone nutrono nei confronti della loro relazione, De Martino ha commentato la cosa limitandosi a dire: “Credo ci sia una sorta di transfer emotivo nei nostri confronti. Tutti hanno avuto un amore tormentato: nella quasi morbosità con cui vogliono capire come va a finire c’è la velata speranza che ci sia un lieto fine anche per loro“.

Inoltre, il conduttore riflette sul fatto che una nuova consapevolezza maturata nel corso di questi anni, è stata fondamentale per poter ricostruire il rapporto con Belen: “In dieci anni cambiano tante cose. La vita fa percorsi strani e ho smesso di analizzarli. Cerco di improvvisare, come faccio nel lavoro– ha affermato De Martino, per poi aggiungere-” I problemi che ho avuto tra i 20-25 anni li hanno tutti i ventenni: si fa fatica ad avere un’identità ben precisa. Quando sei con un riflettore sempre puntato addosso, la mancanza di consapevolezza emerge. Oggi mi riconoscono grazie al mio lavoro ed è più appagante per me, mentre la cosa difficile dell’essere noti da giovani è che tutti ti conoscono quando non sei pronto: non sai neanche tu chi sei“.

Nonostante ciò, riguardo alle voci che volevano che la coppia fosse vicina a un secondo matrimonio, Stefano De Martino conferma, senza alcuna remora, che la realtà è ben diversa: Di matrimonio ne ho fatto uno, e quello nostro per come si è svolto basta e avanza per altre due-tre vite.”