Stefano De Martino a Verissimo non parla di Belen: “Glisserei”

Stefano De Martino, ospite da Silvia Toffanin nella puntata domenicale di Verissimo, si racconta nuovamente a tutto tondo o quasi. C’è spazio per la vita professionale, per il ritorno ad Amici nelle “vesti” di giudice, per il rapporto con la sua terra e la famiglia, con il figlio Santiago ma nulla sull’amore e sul ritorno di fiamma con Belen Rodriguez.

Il “ritorno” ad Amici

Dopo esser stato allievo e ballerino professionista nel programma di Maria De Filippi, quest’anno Stefano De Martino vive la conferma nel ruolo di giudice insieme ai suoi due compagni di avventura, Stash ed Emanuele Filiberto. “Ritornare ad Amici è strano, come tornare in una casa dove hai abitato per tanti anni. Ogni angolo ti ricorda un pezzo di vita vissuto, è sempre molto emozionante. Questa è una famiglia, sono cresciuto qui dentro. In questi anni sono cambiato molto”

Padre per la seconda volta?

Durante l’intervista Stefano De Martino non ha nascosto il desiderio di voler diventare di nuovo padre: sono trascorsi 9 anni dalla nascita del figlio Santiago, avuto all’età di 23 anni. “Mi piacerebbe ma lo farei con molta più cautela perché so quanto è grande come cosa. Mi sono sempre immaginato come padre di più figli, ma in questo momento ci penso bene”.

Il rapporto con Belen

Per quel che concerne la vita sentimentale De Martino procede con cautela e risponde così a Silvia Toffanin che lo incalza: “Ho una sana abitudine a non parlare di queste cose, perché ho capito che, per tutelare i miei affetti, conviene non aggiungere altro a ciò che scrivono le persone. Io glisserei”. Una discrezione che ha maturato negli anni non ufficializzando mai di fatto tra gli alti e bassi con Belen, relazioni con altre donne. “Quel che sarà, sarà” è la chiosa della conduttrice che riesce a strappare al ballerino e presentatore un timido “sono d’accordo”.