Enrico Papi rivela: “Sono stato vittima di bullismo televisivo”

Enrico Papi, ospite di Verissimo, rivela: “Ho subito bullismo televisivo, non posso fare nomi perché non è corretto”. Ecco le sue parole

BULLISMO: LE DICHIARAZIONI DI ENRICO PAPI- Enrico Papi, ospite a Verissimo, ha raccontato un retroscena inedito legato alla sua carriera televisiva. Ecco riportate, di seguito, le sue dichiarazioni: “Ho subito bullismo televisivo, non posso fare nomi perché non è corretto. Purtroppo il nostro mondo sembra un tipo di mondo, in realtà è abbastanza particolare. Io non do fastidio a nessuno, mi metto sempre in gioco e scelgo sempre le cose più difficili. C’è stato un momento della mia carriera molto delicato che mi ha messo in condizione di dover abbandonare un po’ la scena, parliamo di dopo Sarabanda, proprio all’apice del mio successo”.

Enrico Papi ha poi così proseguito: “Io sono stato vittima di bullismo. Nel mondo dello spettacolo c’è sempre qualcuno che cerca di distruggerti. Non esistono amici e per questo ho deciso di lasciare la televisione e dedicare il mio tempo alla famiglia. Sono rientrato in un momento più tranquillo della mia vita e soprattutto in un nuovo ambiente professionale“.

Infine, Enrico Papi ha parlato anche dei suoi problemi col peso: “Dopo un periodo in cui sono stato in sovrappeso, ormai è una vita che sto perennemente a dieta per evitare di riprendere tutti i chili persi. Una volta mangiavo pasta a pranzo e pasta a cena, e oltre al primo esageravo aggiungendo il secondo, il terzo, il quarto, il contorno e il dolce. Ora scelgo una cosa sola e basta quella. Un tempo lo sport e la palestra mi sembravano una perdita di tempo, adesso ho capito che è necessario fare esercizio per la salute”. Insomma, ora il noto volto televisivo si è messo tutto alle spalle e la sua carriera va avanti al meglio.

Resta sempre aggiornato sulle ultime notizie. Continua a seguirci anche sulla nostra pagina Facebook ufficiale. Lascia un mi piace qui.

Ti potrebbe interessare anche questa notizia: “Bullismo, la polizia nelle classi a Grosseto: «Iniziativa importante, partecipazione senza precedenti»”. Clicca qui.