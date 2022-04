Bullismo, la storia di Imen Siar: “Sono stata derisa per il velo, i miei compagni cercavano di togliermelo”. Ecco le sue parole a Verissimo

BULLISMO: IL DRAMMATICO RACCONTO DI IMEN SIAR– Imen Siar, ospite a Verissimo, ha raccontato il suo passato difficile. La giovane cantante marocchina è stata vittima di bullismo: in particolare, l’artista ha svelato di essere stata derisa dai bulli per il velo che indossava, aggiungendo che spesso i suoi compagni cercavano anche di toglierglielo.

Ecco riportate di seguito, le parole di Imen Siar, che si racconta nel corso dell’intervista con Silvia Toffanin: “All’inizio è stata dura. Venivo molto derisa, c’erano ragazzini che, per scherzo, provavano a togliermi il velo. Ora spero siano maturati. In ogni caso, anche grazie a loro sono diventata la persona che sono oggi. Tutte le esperienze cerco di renderle qualcosa di positivo“. Dopo aver raccontato la sua storia, Imen Siar prende il microfono ed esegue il suo inedito “Lonley People”, emozionando il pubblico. Solo applausi per lei, sia per aver mantenuto il suo velo, che per la sua voce.

