Elena Morali vittima di bodyshaming: “Brutta e rifatta”. Ecco cos’è successo durante la quarta puntata de “La Pupa e il Secchione Show 2022”

ELENA MORALI VITTIMA DI BULLISMO A LA PUPA E IL SECCHIONE SHOW- Elena Morali, secondo quanto riportano anche i colleghi di “361Magazine”, è stata vittima di bodyshaming. L’episodio, secondo le ricostruzioni, sarebbe avvenuto durante la quarta puntata de “La Pupa e il Secchione”, Reality Show condotto da Barbara D’Urso, in onda ogni Martedì alle 21.30 su Italia Uno. In particolare, alcune pupe avrebbero detto di lei: “Elena è tutta rifatta, ha proprio esagerato con la chirurgia. E’ brutta!”.

Elena Morali, dal canto suo, ha replicato così: “Non capisco che male c’è, i soldi sono i miei e se voglio usarli per fare qualche ritocchino mi sembra lecito. Mi dispiace ma io sono questa e devo piacere a me stessa”. A sostegno della pupa si è invece schierato il pubblico, che le ha dedicato un: “Sei bellissima“. Fermo restando che ognuno è libero di fare della sua vita ciò che meglio crede, occorrerebbe fermarsi a riflettere prima di far notare all’altro i suoi eventuali “difetti” fisici, perché talvolta le parole feriscono, più di un pugno in faccia.

Resta sempre aggiornato sulle ultime notizie. Continua a seguirci anche sulla nostra pagina Facebook ufficiale. Lascia un mi piace cliccando qui.

Ti potrebbe interessare anche questa notizia: “Bullismo, la storia di Imen Siar: “Sono stata derisa per il velo, i miei compagni cercavano di togliermelo””. Clicca qui.