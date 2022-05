Torta contro la Gioconda: il folle atto di un giovane per “salvare il pianeta”

Un gesto eclatante, fortunatamente senza conseguenze: il celebre quadro di Leonardo Da Vinci, la Gioconda, custodito all’interno del Museo Louvre di Parigi, è stato vittima di un dolce “attentato”. Un ragazzo, dotato di parrucca e sedia a rotelle, probabilmente per potersi avvicinare con più facilità al dipinto, ha scagliato una torta contro il vetro che protegge la stessa opera d’arte.

Secondo quanto riferito dai presenti, il giovane avrebbe giustificato il proprio atto come una protesta in favore della salvezza del pianeta. Immediato l’intervento dello staff di sicurezza che ha provveduto a trasportare fuori dal museo l’autore del gesto sconsiderato.

Fortunatamente il vetro messo a protezione della Gioconda ha impedito che il dolce potesse rovinare il delicatissimo dipinto. Le uniche conseguenze del lancio, infatti, consistono in quella che sembra essere panna rimasta proprio sul pannello protettivo.

Non è la prima volta che il sorriso enigmatico della Monna Lisa è stato vittima di un attacco: nel 2011, infatti, una donna russa si è resa protagonista del lancio di una tazza da té contro il dipinto. Anche in quel caso i dispositivi di protezione riuscirono a impedire che la Gioconda subisse il benché minimo danno. Meno fortunata fu, invece, quando una pietra scagliata da un boliviano in stato confusionale riuscì a danneggiare un angolo dell’opera.