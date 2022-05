Precedenti Liverpool-Real Madrid, otto gli incontri e una finale vinta a testa: come andrà a Parigi?

Otto i precedenti tra Liverpool e Real Madrid due tra le squadre più titolate in Europa divenute acerrime rivali dopo la finale del 2018. Quella di Parigi sarà una vera e propria rivincita per i Reds, rimasti con l’amaro in bocca in una delle finali più incredibili degli ultimi tempi. Prima l’infortunio di Salah ad opera di Sergio Ramos poi le papere di Karius avevano consegnato al Madrid la terza Champions consecutiva.

Da allora le due squadre si sono incrociate in una sola occasione poco più di un anno fa e ad uscirne vincitore fu ancora il Real Madrid.

Da Parigi a Parigi 41 anni dopo: i precedenti di Liverpool Real Madrid

Prima dello scoppio della grande rivalità, Liverpool e Real Madrid ci hanno messo un bel pò per incontrarsi in Champions League. Come oggi, quel 27 maggio 1981, Reds e Merengues si giocarono la finale dell’allora Coppa Campioni. La prima di una serie di partite al cardio palma che vedranno protagoniste le due squadre. Anche in quel caso il teatro fu la città di Parigi che vide trionfare il Liverpool per 1-0 nei minuti finali portando a casa la sua terza Coppa Campioni.

Per attendere il secondo confronto bisognerà aspettare il 2009 quando sono ancora i Reds ad uscire a testa alta. Sono gli ottavi di finali di Champions il Liverpool capitanato da Gerrard espugna prima il Bernabeu, ribaltando ogni pronostico, per poi schiantarlo ad Anfield per 4-0. Nessuno lo sa ancora, ma questa sarà l’ultima vittoria inglese di questo epico scontro.

Le due formazioni si rincontrano nella fase a gironi del 2014 e a vincere questa volta è il Real Madrid sia in trasferta (0-3 con con di Ronaldo e doppietta di Benzema) che in casa (1-0 ancora Benzema). Passano quattro anni è la posta in palio è di tutt’altra portata. Il giorno è il 26 maggio 2018, il Real di Zidane viaggia verso la terza Champions consecutiva grazie ai gol di Ronaldo, Bale e dello stesso Benzema. La partita è degna del miglior thriller hollywoodiano e vedrà le Merengues alzare al cielo la loro 13esima e ultima Champions.

L’ultimo precedente risale ai quarti di finale della scorsa edizione: due volte Vinicius e Asensio guidano i Blancos verso le semifinali grazie al 3-1 del Santiago Bernabeu. Al ritorno ad Anfield arriverà l’unico pareggio (0-0) tra le due formazioni.