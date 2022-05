Uomini e donne anticipazioni: la scelta di Luca Salatino

Manca sempre meno alla fine di questa ultima edizione di Uomini e Donne. Il programma condotto da Maria De Filippi, entro questa settimana chiuderà i battenti per la tradizionale pausa estiva, per poi riprendere nuovamente in autunno. Scopriamo quindi tutte le anticipazioni per quella che sarà una delle ultime puntata di questa stagione, in onda come sempre su Canale5 alle 14:45.

TRONO CLASSICO. Dopo aver avuto modi di vedere nel corso delle precedenti puntate il riavvicinamento tra Ida platano e Riccardo Guarnieri, le anticipazioni di Uomini e Donne confermano che oggi l’attenzione si concentrerà nuovamente sul trono classico visto che avverrà la scelta di Luca Salatino, uno dei tronisti più discussi di questa edizione. Dopo un’intera edizione piena di dubbi e tentennamenti, adesso Luca è chiamato a scegliere: con chi deciderà di voler uscire? Soraia o Lilli?

Stando a quanto riportano le anticipazioni di Uomini e Donne, sarà Soraia la scelta definitiva di Luca. Una scelta che ha lasciato interdetto il popolo del web, visto che in precedenza vi erano stati molti momenti teneri tra Luca e Lilli. Non a caso, quest’ultima farà fatica a nascondere la delusione, al punto tale da scoppiare a piangere durante il momento della rivelazione.

Ma la decisione di Luca ormai è stata presa, e il tronista ha finalmente capito qual è la ragazza giusta per lui. Una cascata di petali di rosa sarà il segno di partenza per l’avventura che li aspetta fuori alle mura dello studio Mediaset.