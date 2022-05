Anticipazioni Uomini e Donne: puntata 27 maggio

Torna per un penultimo appuntamento il dating show Uomini e Donne, il programma sull’amore condotto da Maria De Filippi. Vediamo insieme cosa ci riserva questa penultima puntata prima della chiusura di stagione, che andrà in onda oggi 27 maggio su Canale 5.

Chi va e chi resta

Si è parlato molto degli ospiti che potremmo rincontrare a settembre: di sicuro a sedere tra le poltrone ci saranno ancora Ida Platano e Gemma Galgani. In forse Riccardo Guarnieri. Resta anche Tina Cipollari. Spesso è stata assente in questi mesi e molte volte si è parlato della possibilità che lasciasse il programma a favore di altro, rumors mai confermati nemmeno dalla diretta interessata. La verità arriverà con il finale di qeusta edizione?

I protagonisti del trono over

Momento decisivo anche per una delle coppie over del programma: Sara e Mauro. La loro conoscenza è andata avanti a gonfie vele e per loro si parla adesso di un possibile lieto fine. Oggi scopriremo se sarà davvero così.

Secondo le anticipazioni, la puntata di oggi potrebbe cominciare con Isabella Ricci. Quest’ultima sta conoscendo Andrea. Lei , prossima alla pensione, vorrebbe un uomo che avesse la sua stessa posizione lavorativa per poter trascorrere insieme tanto tempo. Andrea, invece, ha davanti a sè ancora diversi anni lavorativi. Un dettaglio non di poco conto per la Ricci che, oggi, potrebbe prendere una decisione definitiva.

Ospiti in arrivo?

Tra i protagonisti della nuova puntata di Uomini e Donne potrebbero esserci Elisabetta Simone, alle prese con la conoscenza con Marco e Luca Cenerelli che potrebbe aver cominciato a conoscere nuove dame dopo l’addio alla stessa Elisabetta.

Potrebbero però essere invitate anche coppie storiche nate durante il programma.