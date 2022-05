Oroscopo Branko di oggi Venerdì 27 Maggio 2022: Cancro irrequieto

Ariete Entrerete nell’estate con Giove e con Marte, Venere importante per il patrimonio. Dopo che avete impostato i vostri affari, potete anche concedervi un viaggio.

Toro Questa vostra Luna è una Luna fortunata, anche Saturno può indicare un aspetto costruttivo per i vostri affari di grande respiro.

Gemelli Questa Luna si prepara ad entrare nel vostro cielo per cui potrete iniziare un nuovo percorso. Prima di staccare un assegno oggi, riflettete di più.

Cancro Amici del Cancro, Luna buona per soldi e per investimenti. In amore però siete irrequieti ma c’è qualche segno che sa come calmarvi, ad esempio il Toro.

Leone Qualche elogio fa sempre bene al cuore del Leone, qualche acquisto. Una passione incredibile potrebbe nascere durante questo weekend.

Vergine Luna in Toro indica che siete in grado di fare qualcosa di concreto nella vostra attività. Da domani pomeriggio Venere arriva nel segno e Maggio si concluderà con qualcosa di nuovo.

Bilancia Il tempo ci corre dietro, la vostra Venere che vi ha dato un po’ di stanchezza domani vi darà una protezione speciale.

Scorpione Le stelle del momento sono fatte per le persone come voi, che non hanno paura di passare oltre.

Sagittario E’ arrivato il momento di indirizzare la vostra vita verso strade diverse. Vento di romanticismo nel vostro amore.

Capricorno Il vostro opportunismo è assai conosciuto ma il bello è che non fate nulla per nasconderlo. Non vi importa neanche sfidare gli altri.

Acquario Buone previsioni per voi nati del segno. Dopo un periodo difficile avete trovato il momento giusto per conquistare il vostro riscatto.