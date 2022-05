Anticipazioni Un Posto al Sole: Michele e Silvia sempre più vicini

Scopriamo insieme le Anticipazioni Un Posto al Sole, la soap partenopea in onda tutti i giorni su Rai 3 alle 20.45.

Secondo le indiscrezioni, le operazioni anti-camorra portate avanti da Eugenio hanno portato ai risultati sperati. Ma si ha paura per le possibili ritorsioni a parte dei superstiti del clan Argento. La paura arriva anche da parte di Angela e Giulia, che hanno il loro ufficio proprio nel quartiere. Riuscirà Eugenio a fugare ogni paura e a impedire che qualcosa di molto brutto possa accadere?

Intanto Rossella non riesce a uscire dalla crisi in cui è caduta a causa del suo errore commesso in ospedale, il quale ha causato la morte di un paziente. La ragazza ha cominciato a temere di non essere più in grado di proseguire con la sua specializzazione. La sua distrazione è sicuramente causata da quanto successo con Riccardo. Le Anticipazioni Un Posto al Sole ci dicono che ancora un altro fattore la destabilizzerà. Dopo la partenza di Giancarlo, Silvia e Michele sembreranno farsi pericolosamente vicini. Il riavvicinamento tra i suoi genitori, causerà in Rossella altri nuovi dubbi.

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che il viaggio di Mariella e Guido arriverà al momento clou. Dopo il meritato relax, tra Cerri e Sarti sarà il momento della resa dei conti. Cosa succederà ora? Restiamo sintonizzati su Rai 3.