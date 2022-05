Don Matteo 13: anticipazioni nona puntata, in onda 24 maggio

Don Matteo 13: ecco cosa succederà nella prossima puntata in onda giovedì 24 maggio 2022 su Rai 1

Don Matteo 13: martedì 24 maggio 2022 andrà in onda su Rai 1 alle 21:30 la nona e penultima puntata della nota fiction record d’ascolti. Nonostante il cambio di testimone, con l’addio di Terence Hill e l’arrivo di Don Massimo (interpretato da Raoul Bova), la storica fiction Rai si è confermata una delle più amate dagli italiani. Martedì 24 e giovedì 26 intanto andranno in onda gli ultimi due episodi ed ecco cosa succederà martedì.

Anna per la prima volta si troverà alle prese con una bambina per molti giorni: la piccola Ines, infatti, a causa di un imprevisto si dovrà fermare per qualche giorno proprio a casa sua. La Capitana inizierà a riflettere sul suo futuro e sulla lista delle priorità della sua vita. Si chiederà quindi se in fondo non sia in grado di essere una brava mamma e penserà di prendere la piccola Ines in affido.

Il tutto sarà ovviamente architettato dal maresciallo Cecchini e da Marco Nardi. I due hanno chiesto la complicità della piccola Ines per attuare un piano proprio alle spalle della Capitana. Il Maresciallo inizierà ad allenare una squadra di calcetto composta solo da bambini, ma non vorrà che Anna lo scopra, soprattutto perché tra questi bambini ci sarà anche Ines. Grande poi sarà la preoccupazione per Greta: le sue condizioni peggioreranno drasticamente.

