Essere Liberi, il nuovo singolo di Coez: testo e significato

Dopo alcuni indizi e spoiler lasciati sul suo profilo social nei giorni scorsi, Coez ha finalmente pubblicato questo mercoledì l’inedito, “Essere liberi” (Carosello Records), disponibile da oggi su tutte le piattaforme digitali e in radio da oggi, venerdì 20 maggio.

Il brano, prodotto da Sick Luke & Sine, dal sapore dolce-amaro, è il racconto di una libertà ritrovata, ma non cercata, è accompagnata da un senso di solitudine, il prezzo da pagare per poter essere liberi. Il testo è in forte contrasto con la melodia dolce ed eterea della traccia, che si apre in un ritornello tutto da cantare, ideale per la stagione dei live estivi che attende Coez nei prossimi mesi, all’insegna della condivisione e del desiderio di ritrovare quel contatto umano che tanto ci è mancato.

“Essere liberi” arriva a chiusura del Volare Tour, che con un successo nazionale e ben 15 date sold out ha portato l’artista in giro per tutta Italia, e dopo l’annuncio del suo tour estivo Essere Liberi In Tour, prodotto e organizzato da Vivo Concerti che celebra a gran voce la stagione dei concerti all’aperto che, finalmente, tornano ad essere i principali protagonisti dell’estate italiana.

Con questi nuovi live, Coez con il suo stile unico tra rap e cantautorato, toccherà i principali festival italiani con 11 date, regalando al suo pubblico uno show che continuerà a ripercorrere, a partire dagli esordi, le grandi hit del passato e i successi dell’ultimo album dell’artista Volare(Carosello Records), certificato disco d’oro, rafforzando sempre più l’autentico contatto con il proprio pubblico che ha da sempre caratterizzato le serate live dell’artista, oltre che il nuovo brano “Essere liberi”.

“Volare” è arrivato a due anni e mezzo di distanza dal disco È Sempre Bello (doppio disco di platino), che ha consacrato Coez tra i più influenti artisti italiani che con la sua scrittura crossover tra rap e pop è diventato il simbolo del nuovo cantautorato italiano. In Volare, Coez si racconta con uno stile onesto e senza filtri, caratterizzato da emotività e personalità, suo marchio di fabbrica che lo ha reso unico nel panorama musicale italiano, i cui brani rappresentano un viaggio a tappe che ripercorre canzoni e riferimenti che hanno formato il cantautore nel corso degli anni. Il nuovo disco contiene brani di grande successo tra cui “Wu-Tang”, “Flow Easy”, “Come nelle canzoni” (certificato disco di platino), brano tra i più “shazamati” al mondo e con oltre 26 milioni di stream su Spotify, e “Occhi rossi” (certificato disco d’oro), uno dei singoli più suonati dalle radio e posizionato nella Top 30 della piattaforma.

CALENDARIO ESSERE LIBERI IN TOUR

Venerdì 15 luglio 2022 | Este (PD) @EstEstate Festival

Sabato 16 luglio 2022 | Alba (CN) @Collisioni Festival

Giovedì 28 luglio 2022 | Francavilla al Mare (CH) @Shock Wave Festival

Lunedì 1 agosto 2022 | Todi (PG) @Umbria Music Festival

Lunedì 15 agosto 2022 | Paestum (SA) @MaCo Festival

Martedì 17 agosto 2022 | Roccella Jonica (RC) @Roccella Summer Festival

Domenica 21 agosto 2022 | Lignano Sabbiadoro (UD) @Arena Alpe Adria

Sabato 27 agosto 2022 | Cattolica (RN) @Arena della Regina

Venerdì 2 settembre 2022 | Vigevano (PV) @Estate in Castello

Venerdì 9 settembre 2022 | Agrigento @Festival Il Mito

Sabato 10 settembre 2022 | Catania @Sotto il Vulcano Fest

Testo – Essere Liberi

Non batti ciglio mentre te ne vai

La vedo dura, io cercavo una cura e tu non ce l’hai

Rispondi bene a chi ti chiede “Come stai?”

Ma oggi è meno vero che mai

Tutto cade a pezzi, ci balliamo su un lento

Musica da intrattenimento

Se mi cercassi, dentro troveresti il vento

Delle porte che stiamo sbattendo

L’odio chiama l’odio e noi gli andiamo appresso

Ed ogni nodo tira un nodo più spesso

Se ci trovassi un senso, dimmelo fai presto

Perché io l’ho perso, mhm

Fuori è un mondo sotto lo zero

Esco solo a camminare e ci alleniamo a stare soli

A costo d’essere liberi

So che ci credevi davvero (Davvero)

Ma partiamo in cento e ritorniamo soli

Il prezzo d’essere liberi

Ho perso un treno e quello dopo

Scavato in questo vuoto

Non mi vengono in testa i nomi anche se ho qui le foto

Ma hanno il tuo nome le mie ferite, ah

Perdiamo tutto in una lite

Dio, se c’è un dio vorrei fosse più vicino

A volte sogno di tornare bambino

Per guardare il mondo che scorre dal finestrino

Come se lo avessi visto per primo

Fuori è un mondo sotto lo zero

Esco solo a camminare e ci alleniamo a stare soli

A costo d’essere liberi

So che ci credevi davvero (Davvero)

Ma partiamo in cento e ritorniamo soli

Il prezzo d’essere liberi

Se guardassi dento di me

Ci troveresti il vento forte

Di tutte le porte, di tutte le volte

Che te ne vai

Fuori è un mondo sotto lo zero

Esco solo a camminare e ci alleniamo a stare soli

A costo d’essere liberi

So che ci credevi davvero (Davvero)

Ma partiamo in cento e ritorniamo soli

Il prezzo d’essere liberi

Fuori è un mondo sotto lo zero

Esco solo a camminare e ci alleniamo a stare soli

A costo d’essere liberi

So che ci credevi davvero (Davvero)

Ma partiamo in cento e ritorniamo soli

Il prezzo d’essere liberi (Liberi, liberi, liberi, liberi)

Il prezzo d’essere liberi

Il prezzo d’essere liberi