Coez: ecco la scaletta dei suoi concerti

COEZ è tornato finalmente sui palchi, dopo ben due anni di pausa a causa dell’emergenza sanitaria. Scopriamo, di seguito, la scaletta dei concerti.

Volare Tour è iniziato il 2 aprile

Il 2 aprile è infatti partito il “Volare Tour” (prodotto da Vivo Concerti) dal LattePiù di Brescia. Invece ieri sera, lunedì 4 aprile, il cantautore si è esibito ai Magazzini Generali di Milano. In entrambi i giorni Coez ha conquistato il tutto esaurito. Anche la seconda data milanese, in programma all’Alcatraz giovedì 7 aprile, è sold out.

Coez: ecco tutti i brani più amati

Durante il live si fondono le due anime di Coez: la più energica viene fuori con brani come “Wu-Tang”, “Ol’ Dirty” e “Faccia da rapina”, mentre il lato più intimo del cantante viene espresso tramite i brani “Come nelle canzoni”, “Occhi rossi” e “Flow Easy”. Non mancano i pezzi evergreen del cantante: “È sempre bello”, “Le luci delle città” e “La musica non c’è”, infatti, sono sempre presenti.

Il cantante: “Questi live sono una boccata d’aria fresca“

“Questi live sono una boccata d’aria fresca dopo due anni di apnea, mi sento eccitato carico a mille e con un po’ di ansia, di quella buona, quella che ti fa distruggere il palco, voglio tornare fra le urla della gente, solo li mi sento a casa” – ha dichiarato Coez.

Volare tour: ecco cosa c’è da sapere

VOLARE, certificato disco d’oro, è arrivato a due anni e mezzo di distanza dal disco È SEMPRE BELLO (doppio disco di platino). In VOLARE, Coez si esprime in modo chiaro e sincero, mettendo a nudo tutta la sua emotività. ll nuovo disco è stato preceduto da due brani, “Wu-Tang” e “Flow Easy”, e da “Come nelle canzoni”.

Coez : ecco la scaletta dei concerti

Wu-Tang

Fra le nuvole

Flow Easy

Le luci della città

Ol’ Dirty

Occhiali scuri

Sesso e droga

Jet

Come nelle canzoni

Cerchi con il fumo

Crack

Faccio un casino

Bomba a mano

Occhi rossi

E yo mamma

Margherita

Domenica

Niente che non va

Le parole più grandi

Ali sporche

Lontana da me

È sempre bello

La musica non c’è

Faccia da rapina