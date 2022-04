Louis Tomlinson: confermato il concerto al Forum di Assago

È confermato il concerto italiano di Louis Tomlinson previsto per domenica 10 aprile al Mediolanum Forum di Milano. La sua prima data prevista a Milano nel 2022, inizialmente programmata al Carroponte e in seguito spostata prima al Fabrique e successivamente al Lorenzini District resta quindi confermata come tappa del suo tour mondiale.

Ad aprire lo show di Louis Tomlinson, come special guest ci saranno Only The Poets, mentre l’apertura delle porte avverrà alle 18:30.

Biglietti

In base a quanto previsto dagli artt. 5 e 7 del decreto-legge n. 24 del 24 marzo 2022, l’accesso al luogo del concerto di Louis Tomlinson sarà consentito solo ai possessori di green pass rafforzato inoltre muniti di mascherina FFP2.

Per chi è già in possesso di un biglietto valido per lo show originariamente previsto al Carroponte/Fabrique/Lorenzini District di Milano:

riceverà in tempo utile via mail un segnaposto , strettamente personale, con le indicazioni del nuovo posto assegnato e dovrà presentarsi con il SEGNAPOSTO OBBLIGATORIAMENTE STAMPATO insieme al biglietto originariamente acquistato per accedere allo spettacolo.

, strettamente personale, con le indicazioni del nuovo posto assegnato e dovrà presentarsi con il insieme al biglietto originariamente acquistato per accedere allo spettacolo. Per chi ha acquistato il biglietto in un punto vendita sul territorio e non online , la riassegnazione del posto avverrà il giorno stesso del concerto alla biglietteria del Mediolanum Forum Assago.

, la riassegnazione del posto avverrà il giorno stesso del concerto alla biglietteria del Mediolanum Forum Assago. L’accesso con il solo biglietto o con il solo segnaposto NON è consentito: sarà necessario essere in possesso sia del biglietto per lo spettacolo sia del segnaposto stampato.

Per chi ha acquistato direttamente il biglietto per il Mediolanum Forum sarà invece sufficiente presentare un valido biglietto di ingresso, senza ovviamente necessità di un segnaposto. Tutta l’area del concerto, compresa l’area esterna dove saranno gestite le code, sarà accessibile solamente il giorno dello show, pertanto sarà impossibile raggiungere l’area il giorno e la notte prima.