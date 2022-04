Return to Monkey Island: svelato il nuovo capitolo del video game

Finalmente è ufficiale: ci sarà un nuovo capitolo di Monkey Island e, a quanto pare, è stato reso noto anche il topic del nuovo capitolo del videogame. Nessuno si aspettava una notizia del genere: dopo il primo gioco uscito più di trenta anni fa, non c’era più speranza che gli autori si ingegnassero per ridare vita al pirata Guybrush Threepwood e alle sue epiche avventure. E invece…

Secondo le indiscrezioni, il prossimo capitolo di Monkey Island, realizzato dal publisher Devolver Digitial, verrà reso disponibile entro la fine del 2022, come continuazione della prima parte del gioco. “Return to Monkey Island“, vedrà il ritorno di due terzi dello storico trio che ha decretato il successo della saga (e di tante altre avventure grafiche di LucasArts). Oltre a Ron Gilbert, che dirigerà il progetto con i suoi studi Terrible Toybox, ci sarà spazio anche per il co-sceneggiatore Dave Grossman, che si è unito al progetto.

Nessuna notizia sulla presenza di Tim Schafer, responsabile degli studi Double Fine Productions acquisiti qualche anno fa da Microsoft. Siamo però sicuri che, nonostante le assenze e le new entry, al gioco non mancherà lo storico scintillio.

La nuova trama

A quanto pare la storia di Return to Monkey Island è stata scritta in gran segreto negli ultimi due anni di pandemia. Ora, finalmente l’ultimo capitolo della saga vedrà la luce. Secondo le ultime indiscrezioni, la nuova storia ignorerà sostanzialmente tutti gli eventi successivi a Monkey Island 2 e ripartirà dall’epilogo del secondo, storico episodio del franchise lanciato nel 1991. Non sappiamo ancora quali personaggi faranno parte delle nuove avventure, ma nel teaser si nota la presenza di Murray, il teschio parlante introdotto per la prima volta ne La Maledizione di Monkey Island. Non ci resta che aspettare la fine di quest’anno per scoprire tutte le caratteristiche del nuovo videogame.