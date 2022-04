Amici 21, Nicol Castagna fa coming out e presenta la fidanzata

E’ stata eliminata ad un passo dalla fase finale di Amici 21: stiamo parlando di Nicol Castagna, cantante che, sui social, ha dichiarato di non essere più single. La ragazza ha fatto coming out e ha presentato la fidanzata. Lei è Carlotta Franceschini, volto molto popolare sui social network e organizzatrice di eventi.

Le due hanno pubblicato su Tik Tok un video che immortala le ragazze insieme, mentre si scambiano un bacio tenerissimo. Non tutti i fan saranno contenti, però, dal momento in cui in molti speravano in una storia d’amore con Rea, altra alunna del talent di Canale 5. Altri, invece, parlavano di una relazione di Nicol con Riccardo De Rinaldis, l’attore della serie TV Non Mentire; relazione sempre smentita dalla ragazza stessa.

Classe 1999, di Vicenza, Nicol ha iniziato a cantare a 17 anni delle cover, pubblicandole su You Tube. Proprio lì viene notata dai produttori di Hokuto Empire che la scritturano. Con all’attivo già tre singoli (Ritornerai, Satellite e Pupille), Nicol Castagna è entra nella scuola di Amici di Maria De Filippi 2021. L’allieva di Rudy Zerbi è stata eliminata il 23 gennaio dopo essere stata giudicata da Fiorella Mannoia ed essere finita ultima nella classifica dei singoli.