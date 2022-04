Zelensky, messaggio ai russi: “Saprete la verità”

Volodymyr Zelensky sostiene che i soldati russi cercheranno di nascondere tutte le loro azioni. Il presidente ucraino l’ha dichiarato tramite un messaggio video diffuso nelle ore notturne sui social. Scopriamo cosa ha detto.

Volodymyr Zelensky: ecco le sue parole

“Dobbiamo anche essere consapevoli del fatto che dopo l’annuncio dell’omicidio di massa di civili nella regione di Kiev, gli occupanti potrebbero avere un atteggiamento diverso nei confronti dei loro crimini in un’altra parte del nostro Paese. Stanno già cercando nascondere le loro colpe negli omicidi di massa a Mariupol. Faranno decine di interviste, registrazioni rieditate, uccideranno le persone apposta in modo che sembri che qualcun altro le abbia uccise. Probabilmente ora gli occupanti cercheranno di nascondere le tracce dei loro crimini. Non l’hanno fatto a Bucha quando si sono ritirati, ma in un’altra zona è probabilmente possibile”– ha affermato.

Volodymyr Zelensky: “Ogni russo saprà tutta la verità”

“Verrà il momento in cui ogni russo saprà tutta la verità su chi dei suoi concittadini ha ucciso. Chi è stato quello che ha dato l’ordine di uccidere. Chi ha chiuso gli occhi di fronte all’omicidio. Lo faremo sapere a tutto il mondo. Siamo nel 2022 e abbiamo molti più strumenti di quelli che avevano a disposizione quelli che hanno inchiodato alle loro responsabilità i nazisti dalla seconda guerra mondiale”-ha aggiunto il presidente ucraino.

Il presidente ucraino: “Più di trecento persone uccise e torturate nella sola Bucha”

“Al momento, ci sono informazioni su più di trecento persone uccise e torturate nella sola Bucha. È probabile che l’elenco delle vittime sarà molto più ampio quando verrà controllata l’intera città. E questa è solo una città”. Risulta che il numero delle vittime fatte dai russi potrebbe essere ancora più alto a Borodyanka e in alcune altre città liberate: ciò che gli occupanti hanno fatto in molti villaggi nelle aree liberate di Kiev, Chernihiv, nelle regioni di Sumy, non si vedeva dall’occupazione nazista 80 anni fa”-ha confessato Zelensky.

Volodymyr Zelensky: “I risultati saranno spiegati all’intera comunità internazionale “

Il presidente ucraino ha comunicato apertamente la decisione di volersi rivolgere all’Onu (Organizzazione delle Nazioni Unite) per denunciare il tutto:

“Vorrei sottolineare che siamo interessati all’indagine più completa e trasparente, i cui risultati saranno conosciuti e spiegati all’intera comunità internazionale “-ha detto Zelensky.

Zelensky ha visitato la zona di Bucha

“È molto difficile parlare quando si vede cosa è stato fatto qui. Quanto più la Federazione russa tira in lungo il processo negoziale, tanto peggio sarà per loro e per questa situazione e per questa guerra. Sappiamo di migliaia di persone uccise e torturate, con arti mozzati, donne violentate e bambini assassinati “-ha rivelato.