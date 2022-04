Ucraina: bombardato un ospedale a Mykolaiv: tra le vittime anche dei bambini

Siamo al 41esimo giorno di guerra in Ucraina, e nulla sembra essere cambiato da quel fatidico 24 febbraio. Ancora attacchi e assedi in diverse aree dell’Ucraina: dalla città infatti di Mykolaiv infatti è giunta la notizia di un bombardamento di un ospedale pediatrico che avrebbe causato la morte e il ferimento di civili, tra cui bambini.

Intanto gli Usa sostengono che “la nuova fase dell’offensiva di Mosca potrebbe durare due mesi”, ma finora “non si sono viste prove di genocidio“.

I vari attacchi in Ucraina

A Kiev oggi sono stati disposti 7 corridoi umanitari, compresa la città di Mariupol. Il percorso dalla città assediata è diretto a Zaporizhzhia (circa 200 chilometri a nord-ovest), ma le forze russe, nonostante le promesse, non consentono a nessuno di recarsi a Mariupol.

Nella città infatti sono circa 1.700 i civili evacuati nelle ultime 24 ore. Secondo le stime, sarebbero circa 125.600 le persone che hanno abbandonato la città. Inoltre il numero totale di persone evacuate dall’Ucraina alla Russia ammonta a 602.106, tra cui 119.847 bambini.

Le parole di Zelensky

Intanto arrivano messaggi accusatori da parte del presidente ucraino Zelensky: “La Russia sta cercando di coprire i crimini di guerra dei suoi soldati in Ucraina” annuncia in un video notturno in cui accusa Mosca di montare un’operazione di “propaganda“. “Dopo la scoperta delle uccisioni di massa di civili nella regione di Kiev, gli occupanti potrebbero avere un diverso atteggiamento in altre parti del paese. Stanno già lanciando una falsa campagna per nascondere la loro colpevolezza nell’uccisione di massa di civili a Mariupol. Faranno dozzine di interviste inscenate, nuove registrazioni e uccideranno persone per far credere che siano state uccise da altri“.

Nuove anche dalla regione di Sumy. Sarebbero infatti stati ritrovati nel distretto di Konotop i corpi di 3 civili torturati dalle truppe russe. I cadaveri sono stati trovati dai militari ucraini.

Intanto il sindaco di Bucha, dopo la strage dei civili avvenuta ieri, tuona: “Civili uccisi come a un safari. Questo è il secondo esercito al mondo, dei professionisti. Ma siccome non sono riusciti nell’operazione militare, i russi hanno organizzato un safari sui civili” ha detto Anatoly Fedoruk. “Non pensavo che la mia gente sarebbe stata uccisa per divertimento o per rabbia. I russi hanno sparato a tutto ciò che si muoveva“, attacca Fedoruk. “Bucha è la vendetta dei russi alla resistenza ucraina” ha concluso.

Arrivano altre sanzioni

207 europarlamentari hanno invece richiesto l’embargo totale a petrolio, gas e carbone, chiusura di tutti porti alle navi e ai beni russi. Zelensky annuncia che si rivolgerà al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite a proposito delle stragi dei civili a Bucha e in altre città ucraine. E Mosca ribatte che mostrerà all’Onu le prove delle sua innocenza