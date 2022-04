Campi Flegrei, 13 scosse di terremoto all’alba, il sindaco di Pozzuoli: “Nessun danno”

La città di Napoli questa notta ha tremato di nuovo. Dalle 2.02 di stanotte è in atto infatti un così detto Sciame sismico. Alle 5,37 si è registrata una scossa di terremoto di magnitudo 2.0, avvertita in tutta la zona flegrea e nei comuni limitrofi, ad una profondità di 2 chilometri. Ce n’è poi stata un seconda, alle 5.43 di magnitudo 1.1 e 1.6. L’epicentro è la zona della Solfatara. Continuano tuttora le scosse di assestamento.

In tutto si contano 13 scosse di terremoto a poca distanza nell’area colpita da bradisismo.

Il sindaco di Pozzuoli Vincenzo Figliolia sta monitorando l’evoluzione degli eventi sismici e aggiornerà la situazione nelle prossime ore. “Sono in corso le verifiche sul territorio da parte della Polizia municipale e dei volontari di Protezione Civile. Non risultano al momento segnalazioni di danni. L’Amministrazione Comunale, insieme alla Protezione Civile del Comune di Pozzuoli, segue da vicino l’evolversi della sequenza sismica in atto e fornirà successivi aggiornamenti fino a conclusione del fenomeno” ha comunicato.