Uomini e donne anticipazioni: ecco cosa succederà oggi 5 aprile

Uomini e Donne anticipazioni: oggi, 5 aprile 2022, andrà in onda una nuova puntata di Uomini e Donne che vedrà al centro dello studio Armando Incarnato, uno dei protagonisti indiscussi del parterre del dating show. Il Cavaliere è conosciuto non solo per le sue love story, ma anche – e soprattutto – perché spesso esprime pareri sulle vicende sentimentali che coinvolgono gli altri protagonisti di Uomini e Donne.

Secondo le anticipazioni, nella puntata di oggi, Armando Incarnato esprimerà nuovamente la sua opinione sul rapporto tra Ida Platano e Alessandro Vicinanza. In particolare, oggi, Armando dirà al pubblico che, a suo avviso, Alessandro è arrivato all’interno del programma soltanto per cercare visibilità e non per conoscere Ida Platano.

Dopo la discussione, Armando Incarnato chiuderà la conoscenza con Aneta che stava frequentando già da un po’ di tempo. Il Cavaliere, infatti, ha raccontato di essersi visto più volte con la Dama ma lei, a detta di Armando, non si lascia completamente avvicinare a livello fisico. Quindi, secondo le anticipazioni Uomini e Donne, Armando chiuderà il rapporto con Aneta.

L’altra novità a cui assisteremo nella puntata di oggi, 5 aprile 2022, coinvolgerà il Cavaliere partenopeo: infatti, secondo le anticipazioni, Armando Incarnato accetterà il corteggiamento di due nuove Dame.