Christina Hendricks vittima di bullismo: il suo racconto

Christina Hendricks vittima di bullismo: ecco il racconto dell’attrice che svela il suo passato difficile affrontato durante l’adolescenza

BULLISMO: LA STORIA DI CHRISTINA HENDRICKS- La splendida Christina Hendricks ha conseguito un incredibile successo interpretando il ruolo di Joan Holloway in Mad Men. Tuttavia, la strada per arrivare a essere un’attrice di fama internazionale non è stata affatto semplice per lei. La donna ha infatti ammesso di aver subito atti di bullismo sia a scuola, durante la sua adolescenza, che a lavoro.

Ecco le parole di Christina Hendricks, riportate anche dai colleghi di “hallofseries.com”: “Ho avuto la peggiore esperienza scolastica di sempre. Ho frequentato una pessima scuola ed ero sempre vittima dei bulli. (…) C’era questo lungo corridoio con gli armadietti su ogni lato, e i ragazzi vi si sedevano sopra e ti sputavano addosso. Se potessi tornare indietro e dire qualcosa alla me quattordicenne, le direi: non preoccuparti, farai esattamente quello che vuoi fare e queste persone, che sono s***i adesso, lo saranno anche tra vent’anni. Quindi lascia correre!“.

Christina Hendricks ha poi svelato di aver cominciato ad acquisire fiducia in sé stessa una volta finita la scuola. L’attrice infatti ha iniziato a sentirsi bella e attraente. Pur avendo vissuto un’esperienza orribile e pur essendo stata vittima di bullismo, la donna ha saputo rialzarsi, reagendo con carattere e personalità. Tutto ciò certifica come spesso, anche le cose negative, ci possono far crescere e possono renderci più forti.

