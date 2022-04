Un posto al sole: anticipazioni 5 aprile 2022

Oggi, come di consueto, andrà in onda, dalle 20.45 su Rai 3, una nuova puntata della soap “Un posto al sole“. Prima di svelarvi le anticipazioni per la puntata di oggi, martedì 5 aprile 2022, vi ricordo che sarà possibile rivedere le puntate su Rai Play.

Dal lunedì al venerdì la soap “Un posto al sole” tiene incollati davanti allo schermo numerosissimi telespettatori che, dal 1996, seguono tutti gli snodi della prima soap opera interamente prodotta in Italia.

Dopo aver scoperto Chiara a drogarsi, Nunzio ha reagito con grande rabbia contro chi crede sia il responsabile di quest’autodistruzione. In un clima molto teso, Angela e Franco affrontano le numerose difficoltà di Bianca a scuola, mentre Giancarlo non riesce più a nascondere la sua gelosia per il ritorno di Michele Saviani a Napoli.

Nella puntata di oggi, Nunzio andrà in rotta di collisione sia con Roberto Ferri che con Franco, mentre Lara e Ferri nel frattempo continuano a tramare nell’ombra. Il ritorno di Michele Saviani a Napoli ribalterà alcuni equilibri all’interno della famiglia e soprattutto tra gli amici più intimi. Inoltre, arriverà anche una sofferta decisione sul destino di Silvia e Michele: cosa succederà?

Secondo le anticipazioni, Nunzio accetterà finalmente la proposta che Chiara gli ha fatto un po’ di tempo prima. Dall’altra parte, Franco e Angela presi dalle loro tensioni coniugali, continuano a non rendersi conto della spirale in cui è caduta Bianca.