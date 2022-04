Un posto al Sole: le anticipazioni della puntata di oggi

Le storylines della soap opera napoletana “Un posto al Sole” continuano ad appassionare e a tenere il fiato sospeso tuti gli spettatori. Scopriamo insieme cosa rivelano le anticipazioni di Un posto al sole riguardo a ciò che accadrà nella puntata di oggi, in onda come sempre su Rai3.

Il ritorno in scena di Angela Poggi darà il via a nuove e inaspettate dinamiche. Infatti, sia lei che Franco dovranno trovare una soluzione per il comportamento della figlia Bianca, la quale sembra avere grossi problemi scolastici. Tuttavia non si tratterà di un problema che avrà una semplice risoluzione: per il bene della figlia, sia Angela che Franco dovranno cercare di collaborare e venirsi incontro, cosa non facile visto la forte tensione che ormai caratterizza il loro rapporto.

D’altro canto la presenza della madre sembra che avrà un impatto positivo per Bianca, che almeno potrà godere di nuovo di una ritrovata stabilità. Eppure, questo momento idilliaco avrà breve durata quando scoprirà che la permanenza di Angela sarà di breve durata.

Mentre Giancarlo si mostrerà sempre più geloso del ritorno a Napoli di Michele Saviani; il pubblico avrà modo di scoprire come procedono anche le vicende di Nunzio. Le anticipazioni di Un posto al Sole rivelano che il ragazzo ha scoperto che la sua fidanzata Chiara ha ripreso a fare nuovamente utilizzo di sostanze stupefacenti. Nunzio reagirà molto male alla notizia e inizierà a prendersela con chiunque ritenga responsabile dell’ accaduto.