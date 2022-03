Anticipazioni Un Posto al Sole: Bianca nei guai?

Ecco le anticipazioni de Un Posto al Sole, la soap made in Napoli in onda tutti i giorni alle 20.45 su Rai 3. Seguiamo le storie e le intricate vicende degli abitanti del condominio di Palazzo Paladini.

Bianca (Sofia Piccirillo) al Vulcano, dopo ciò che ha fatto, potrebbe essere all’inizio di una faccenda pericolosa. Fabrizio Rosato (Patrizio Rispo) sta per affrontare l’udienza del processo a suo carico. Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) chiede spiegazioni a Marina (Nina Soldano) riguardo alla sua lunga assenza dai Cantieri, cercando di nascondere un coinvolgimento che – neanche a dirlo – non è solo professionale.

Per ottenere la giusta intimità con Speranza (Maria Sole Di Maio), Samuel (Samuele Cavallo) chiede a Patrizio (Lorenzo Sarcinelli) di potergli concedere il seminterrato, già però promesso a Nunzio (Vladimir Randazzo).

Intanto Michele è di nuovo a Napoli: per questo Giancarlo è in tensione, ma – da quello che si è capito – non sembrano esserci intenzioni di riavvicinamento tra Saviani e Silvia, consci del loro matrimonio finito.

Non è certo che le cose rimarranno tali a lungo termine, anche perchè Michele non tornerà nella stessa casa della sua ex, ma temporaneamente andrà a stare nel B&B di Serena Cirillo (Miriam Candurro). Un bel plot-twist per la storia.