Uomini e donne: le anticipazioni della puntata del 4 Aprile

Tradizionale appuntamento previsto per oggi pomeriggio per tutti i fan di Uomini e Donne. Nella giornata di oggi, infatti, andrà in onda sempre su Canale5 alle 14:45 la puntata registrata nella giornata di ieri, Domenica 3 Aprile. Naturalmente, non mancheranno le novità e i colpi di scena. Ecco quindi tutte le anticipazioni di Uomini e Donne della puntata che andrà in onda questo pomeriggio.

TRONO OVER. Per quanto riguarda il trono over di Uomini e Donne, le anticipazioni rivelano che vi sarà un ritorno in studio di Riccardo Guarnieri, storico ex di una delle Dame più storiche del programma Ida Plantano. I due quindi avranno modo di rivedersi all’interno del programma eppure sembra che per Riccardo la cose tra di loro si siano definitivamente concluse: Guarnieri inizierà la frequentazione con un’altra donna sempre del trono over.

I due sono stati i protagonisti di un’importante love story, al punto che Ida Plantano confessò di aver dovuto affrontare un anno di terapia nel tentativo di lasciarsi alle spalle la loro relazione. Adesso, non resta che vedere come proseguiranno le cose tra i due, ora che prenderanno nuovamente parte al dating-show.

Sempre stando alle anticipazioni di Uomini e Donne, anche l’ultimo ex di Ida Plantano, Alessandro Vicinanza, farà sapere di aver terminato sul nascere la frequentazione con una sua nuova corteggiatrice. Purtroppo, però le cose tra di loro non hanno funzionato già dopo il primo appuntamento. Tutto tace invece sulle vicende sentimentali di Gemma Galgani.