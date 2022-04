Anticipazioni Uomini e Donne: Gemma ancora in lacrime?

Ultimo appuntamento settimanale con il dating show Uomini e Donne. Continuano le avventure romantiche e non dei tronisti e troniste di Maria De Filippi, in onda con la conduzione del programma dal lunedì al venerdì alle 14.50 su Canale 5. Vediamo cosa succederà nella puntata di oggi 1 Aprile.

Secondo le prima indiscrezioni, lo show inizierà dal trono over, concentrando l’attenzione ed i riflettori dello studio su Gemma Galgani. Ieri la dama ha salutato Matteo Ranieri, il tronista che ha scelto Valeria. Dopo aver augurato loro tanta felicità, Gemma è poi scoppiata in lacrime, dando vita ad un nuovo battibecco con Tina Cipollari.

Inoltre, durante il litigio, Maria de Filippi ha annunciato un momento difficile per la dama di Torino. Di cosa si tratta? Lo scopriremo oggi.

Parlando sempre di Gemma, la dama di Torino stava uscendo con il professor Franco, il quale però ha deciso di conoscere un’altra donna. La scelta ha provocato la reazione di scontento da parte di Gemma, che ha addirittura deciso di eliminarlo. I due però avrebbero dovuto vedersi ancora. Oggi scopriremo se la loro conoscenza andrà avanti oppure se Franco dovrà abbandonare lo studio di Uomini e Donne.

Anticipazioni Uomini e Donne: cross tra trono classico e over

Parliamo ancora del trono over: Alessandro Vicinanza, dopo aver chiuso la storia con Ida Platano, non ha nascosto un interesse per Federica Aversano, la non scelta di Matteo Ranieri.

Secondo altre indiscrezioni, nella puntata di oggi, avrebbe chiesto di far rientrare Federica, per iniziare la nuova conoscenza con l’ex corteggiatrice. Lei però avrebbe rifiutato.