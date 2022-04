Anticipazioni Una Vita. La serie è ambientata agli inizi del XX secolo, precisamente tra gli anni 1899 e 1920, e racconta le storie di varie famiglie e del gruppo di domestiche del ricco quartiere di Acacias, situato a Madrid.

Una storia di contrapposizione tra due mondi diversi, un gruppo di cameriere e quattro famiglie della classe media per le quali lavorano, che confluiscono in un unico spazio: Acacias 38, un maestoso edificio situato in un quartiere borghese di una grande città spagnola. L’amore, la passione, la gelosia, la vendetta, l’odio e la gioia: questi ingredienti faranno parte delle vicende che coinvolgono i personaggi.

Le famiglie protagoniste della soap opera sono: De la Serna, Álvarez Hermoso, Hidalgo e Palacios. Tra i personaggi principali della serie ricordiamo Manuela Manzano amante del dottor German De La Serna, marito di Cayetana Solero Ruz. I due amanti sono tragicamente scomparsi alla fine della prima stagione, dietro la loro morte: Cayetana e la fedele complice Ursula Dicenta. La mandante di questo omicidio Cayetana appunto, morirà in seguito al tradimento dalla Dicenta. Sarà Ursula quindi, a ereditare il ruolo di cattiva della serie-

Anticipazioni Una Vita: la puntata di oggi 4 Aprile

Bellita capisce che Ignacio li ha presi in giro e il ragazzo le promette che cambierà. Miguel segue Anabel e scopre che la ragazza ha una relazione con Aurelio;

Daniela tenta invano di consolarlo. Anabel dice a Soledad di sapere che Marcos è il suo amante. Cuevas consegna a Genoveva un rapporto sulle attività di Marcos in Messico.