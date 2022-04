Anticipazioni Una Vita. La serie è ambientata agli inizi del XX secolo, precisamente tra gli anni 1899 e 1920, e racconta le storie di varie famiglie e del gruppo di domestiche del ricco quartiere di Acacias, situato a Madrid.

Anticipazioni Una Vita: la puntata di oggi 1 Aprile

Fabiana e Casilda avvertono Alodia di non illudersi: Ignacio non è il giovane di cui innamorarsi. Alodia, però, lo difende. Soledad informa Anabel che la sosterrà nella sua storia d’amore con Aurelio; la ragazza

la prende in parola e ruba le chiavi di casa per scappare e raggiungere il suo amato.