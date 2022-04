Borsa: Milano in lenta ripresa, calano i titoli energetici

La Borsa di Milano apre il mese di aprile con una cauta ripresa (+0,17%) dopo la chiusura in “rosso” del primo trimestre dell’anno (non accadeva dal 2020) a causa della corsa dell’inflazione e degli sconvolgimenti geopolitici legati all’invasione Russa dell’Ucraina.

La crisi Ucraina, l’incertezza sull’evolversi del conflitto e lo stallo dei negoziati di pace gravano sul fronte economico. la stretta di politica monetaria avviata dalla Fed e la brusca frenata del prezzo del petrolio rimangono al centro dell’attenzione degli investitori. Tra i titoli energetici sono in calo Tenaris (-1,2%), Eni e Saipem (-0,3%). Andamento negativo per A2a (-1,2%), Snam e Italgas (-0,5%), Hera (-0,4%), mentre sono in rialzo Enel (+0,1%), Erg (+1,3%), piatta Iren (+0,01%). Riduce in calo iniziale Tim (-0,9%), alle prese con le proposte di Kkr e Cvc.

Intanto gli acquisti sui titoli bancari, dopo che l’Eba ha giudicato «gestibile» l’impatto diretto della guerra sul sistema europeo (pur mettendo in guardia sui rischi a medio termine) e dopo che il colosso spagnolo Santander ha confermato i target di redditività 2022, stanno spingendo al rialzo i listini del Vecchio Continente dopo un avvio incerto: a Milano si registra un andamento positivo per l’indice FTSE MIB +0,48%, così come per i listini di Parigi (CAC 40 +0,21%), Francoforte (DAX 40 +0,08%), Londra (FTSE 100 +0,38%) e Madrid (IBEX 35 +0,74%).

Calano anche le Borse europee. La Borsa di Francoforte apre con una perdita dello 0,42%, la borsa di Londra invece mostra una limatura dello 0,23%, e deludente Parigi, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.