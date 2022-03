Guerra in Ucraina, Joe Biden: “Putin è un dittatore”: gli aggiornamenti

34esimo giorno di guerra tra Russia e Ucraina. Questa mattina, intorno alle 8.30 la città di Mykolaiv è stata nuovamente attaccata dall’esercito russo, colpendo un edificio amministrativo regionale di nove piani, “distruggendo” la sua parte centrale.

Le delegazioni di Russia e Ucraina hanno iniziato i colloqui a Istanbul, con la partecipazione del presidente turco Tayyip Recep Erdogan.

“Passi avanti fatti nel corso di questi colloqui consentiranno ai leader di Russia e Ucraina di avere un faccia a faccia, e la Turchia è pronta ad ospitare anche questo incontro“: ha detto Erdogan.

Intanto le Nazioni unite chiedono a Mosca e Kiev di indagare sulle presunte torture ai prigionieri di guerra in Ucraina. “Abbiamo visto video da entrambe le parti di prigionieri di guerra ucraini che sono stati presi da parte russa e prigionieri di guerra russi che sono stati presi da parte ucraina“, ha dichiarato il capo della missione di monitoraggio dei diritti umani delle nazioni unite in Ucraina, Matilda Bogner.

“Chiediamo alle autorità di entrambe le parti di condurre indagini complete sulle accuse sollevate da questi video. È importante che questo tipo di episodi e qualsiasi maltrattamento che potrebbe verificarsi venga interrotto immediatamente“, ha aggiunto.

Inoltre l’esercito russo è stato respinte a 40-60 km da Kryvyi Rih, città dell’Ucraina meridionale, a 130 km a sud-ovest di Dnipro.

La Russia lancia Rosgram, sostituto di Instagram

Per quanto riguarda i social media, dopo la soppressione di Istagram, la Russia lancia Rosgram, un social analogo, anche se non includerà molte delle sue funzionalità.

Cremlino, la Russia non attaccherà i paesi Nato

Intanto arriva la comunicazione secondo cui la Russia non ha in programma di attaccare nessun paese della Nato. Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, a meno che non sia “un atto reciproco“. A tal proposito Peskov ha detto che “se non ci sarà un atto reciproco, se non ce lo fanno fare, non possiamo pensarci e non vogliamo pensarci“.

Joe Biden: “Putin è un dittatore”

Altre parole taglienti da parte del presidente americano Joe Biden, che torna a definire Vladimir Putin “Un dittatore deciso a ricostruire un impero non cancellerà mai l’amore di un popolo per la libertà“, scrive sulla sua pagina personale Twitter il presidente americano. “La brutalità non ridurrà mai la volontà di essere liberi. L’Ucraina non sarà mai una vittoria per la Russia” ha aggiunto.

Oggi previsto un nuovo colloquio tra Russia e Francia

Oggi è previsto un nuovo colloquio tra Emmanuel Macron con il leader russo Vladimir Putin, determinati a voler mantenere un “canale aperto al dialogo“. Nel prossimo colloquio, Marcron si concentrerà sull’operazione umanitaria per far evacuare i civili da Mariupol con la partecipazione di Grecia e Turchia.