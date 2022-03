La Madernassa: dal 29 marzo al via la nuova stagione

Da martedì 29 Marzo La Madernassa Ristorante & Resort di Guarene , riapre le porte ai suoi ospiti in sala. Terminata la pausa necessaria per rinnovare sale e proposta gastronomica, il ristorante si prepara ad affrontare la stagione 20220, all’insegna dell’eccellenza e della sostenibilità.

Al timone della cucina l’executive chef Giuseppe D’Errico. Insieme ai giovani talenti che formano la nuova brigata, il fratello Francesco D’Errico, nel ruolo di chef de cuisine. Tra le nuove figure professionali annunciate anche il direttore di sala, la maître e il sommelier.

A Giuseppe Palazzo, nel ruolo di direttore di sala e primo sommelier, si affiancano Vince Nuevo secondo sommelier e Giorgia Fiasconaro maître di sala.

“Non potremmo essere più contenti – dichiarano Ivan Delpiano e Fabrizio Ventura – di aprire la stagione con Giuseppe e Francesco D’Errico. Hanno accolto con grande entusiasmo l’opportunità di riunirsi, dopo i loro singoli percorsi formativi. Sono partiti entrambi dall’Italia con gli insegnamenti del grande Maestro Gualtiero Marchesi“.

Un nuovo concept: sensorialità sostenibile

Giuseppe e Francesco offrono un concetto del gusto che mette a confronto la dualità mente/corpo, eliminando ogni idea di separazione. Emerge la necessità di una sensorialità sostenibile. Un nuovo format in cui il concept di cibo incontra quella consapevolezza che mette al centro l’uomo. Uomo che deve essere esso stesso sostenibile.

Questa idea rivoluzionaria che sconvolge i parametri classici di cucina, mette al centro una specifica produzione di piatti: dove sostenibile è comprendere le conseguenze che possono derivare dalle scelte compiute.

Quella della Madernassa è una cucina 100% natura, dove indispensabile è l’utilizzo di risorse e materie prime di qualità eccelsa. Il tutto avviene nel rispetto della natura e del ciclo stagionale, ed è proprio qui che lo storico orto della Madernassa entra in gioco diventando elemento fondamentale della loro cucina e punto iniziale dell’esperienza sensoriale dell’ospite.

Un progetto di squadra

“Dopo la consueta chiusura per ferie – prosegue Ivan Delpiano – abbiamo scelto insieme di posticipare di un mese la riapertura per dedicare questo tempo a conoscerci meglio, a formare il Team e accogliere il contributo che ciascuno poteva fornire“.

“La forza della Madernassa, in questa sua nuova espressione, sta proprio nel progetto e nella squadra – spiega ancora Delpiano – un progetto che non è solo accademico ma è passione, è crescita da condividere, difficoltà da affrontare e risolvere insieme. Percorsi da focalizzare per obiettivi da conquistare, una squadra dove l’elemento famiglia è la sua massima espressione“.

Le caratteristiche del nuovo Menù

Il nuovo menù, tutto da scoprire, sarà incentrato su tre percorsi degustativi. Uno con portate di ampio respiro che includono pesce, carne e le sfumature del territorio. Uno interamente vegetariano ed un terzo, a mano libera, che si svilupperà su dieci portate per riflettere a pieno l’espressione dello Chef Giuseppe D’Errico. Per ogni menù Giuseppe Palazzo ha creato l’abbinamento vini, scegliendo percorsi coinvolgenti.

Inoltre, per chi preferisce comporre la propria esperienza a tavola, troverà il menu alla carta e la carta vini con etichette selezionate del territorio e del mondo. Ricordiamo che Il ristorante La Madernassa – 2 stelle Michelin – è aperto tutti i giorni a pranzo e cena, ad esclusione del lunedì (tutto il giorno) e il martedì (a pranzo). Resterà aperto sia pranzo che cena in occasione dei giorni festivi Lunedì 17 Aprile e lunedì 25 Aprile.

Accoglienza e struttura

Sono sempre aperte le camere del Resort, ognuna con le sue aree dedicate e tanti spazi nel verde per sfruttare a pieno la bellezza della natura. Nuove proposte dedicate stanno per prendere forma e appena il tempo lo permetterà, le colazioni verranno servite anche all’aperto, dove la vista sconfinata sulle colline della Langa e sullo sfondo la catena delle Alpi, saranno il modo migo dare inizio a giornate tutte da vivere alla scoperta del meraviglioso territorio in cui ci troviamo.