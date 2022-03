I VIP presenti nella Milano Fashion Week 2022

Durata dal 22 al 28 febbraio 2022, la Milano Fashion Week ha riproposto l’alta moda e l’ha fatta rinascere dopo il tracollo dovuto al periodo pandemico.

Brand come Gucci, Diesel, Fendi, Trussardi e molti altri hanno organizzato le loro sfilate nella cornice italiana più famosa al mondo per quanto riguarda il settore della moda.

In questo articolo vedremo i VIP che hanno partecipato a questo incredibile evento, con curiosità e alcuni spunti su come essere alla moda nel 2022.

Le influencer

In un evento simile non potevano mancare figure come Chiara Ferragni, una vera e propria regina delle influencer “made in Italy”. Oltre a lei, anche Kim Kardashian ha sfoggiato un abito favoloso, con uno sguardo (da ex moglie del rapper Kanye West) a Julia Fox, dopo che quest’ultima ha avuto una brevissima storia con l’artista mostrata su Instagram. Non sono mancate VIP come Beatrice Valli e Nicole Mazzocato. Non sono mancate le tiktoker come Charli D’Amelio, nota in tutto il mondo.

Gli artisti musicali presenti a Milano

Il rapper americano Gunna ha postato varie foto dove mostra i suoi outfit nella nota cornice milanese. Anche Rita Ora, vestita Fendi, si è fatta notare con il suo abito bianco insieme alla sua nuova fiamma: Taika Waititi (uno dei migliori registi degli ultimi anni). Non sono mancati i protagonisti di Sanremo, ovvero i cantanti. Tananai, La Rappresentante Di Lista, Dargen D’Amico e altri non sono mancati, ma in primo piano è stato messo il solito Achille Lauro, vestito da Gucci. La novità, però, è arrivata con una delle coppie più acclamate, ovvero quella formata dal rapper Asap Rocky e da Rihanna, con un pancione in bella vista.

Uno sguardo ad Hollywood

Grandi attori come Kyle MacLachlan (recentemente visto in Dune), Thomas Brodie-Sangster e Asa Butterfield hanno sfilato per Prada in questa edizione. Anche Jacob Elordi, uno degli attori principali in “Euphoria”, ha partecipato all’evento, senza dimenticare Jared Leto e Lee Jung-Jae, diventato famoso per “Squid Game”. Netflix è stata protagonista anche con attori come Lucien Laviscount (“Emily in Paris”), Emma Mackey (“Sex Education”) e Aaron Piper (“Elite”). I VIP protagonisti di film e serie TV amano andare alla Milano Fashion Week. Una delle attrici più famose al momento, Zendaya, ha collaborato con Bvlgari.

L’attenzione dei social media alla Milano Fashion week

Giorgio Armani è stato il brand più amato dagli utenti dei social network come Instagram, Twitter e TikTok. I brand emergenti, supportati anche dai migliori brand al mondo, hanno avuto la possibilità di sfilare con tutta l’attenzione e il supporto che solo Milano può dare. Chi era a casa a guardare ha emulato i VIP, curando i propri outfit e, in primis, l’estetica. Molti hanno acquistato vari prodotti di bellezza e cosmetici da vari siti web, approfittando anche delle offerte da fonti come il volantino Tigotà. Anche da casa, con pochi mezzi, è possibile essere alla moda e sentirsi belli come in una sfilata.

Questa era una lista dei VIP più importanti presenti nella Milano Fashion Week del 2022. Grazie mille per aver letto l’articolo. A presto!