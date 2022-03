Nba, il meglio della notte: Miami prenota il primo posto ad Est, GSW in caduta libera

Nove le partite nella notte Nba con tanti temi lasciati sul tavolo. La notizia è che Miami interrompe la striscia negativa che la vedeva sconfitta da quattro partite e si riprende il primato ad Est con sole quattro gare da disputare. Il big match di nottata se lo aggiudicano i Grizzlies che battono agevolmente Golden State e ipotecano il secondo posto ad Ovest alle spalle dei Suns. Toronto supera Boston all’over time mentre i Knicks fanno quattro vittorie consecutive contro i Bulls, ancora altalenanti. Vincono Cleaveland, Atlanta, San Antonio e OKC.

Nba, Miami Heat-Sacramento Kings 123-100

Dopo quattro sconfitte consecutive Miami torna alla vittoria e controsorpassa i Bucks in vetta alla Eastern Conference. Partita in discesa sin dal primo quarto chiuso con il parziale di 31-19 e gestendo il vantaggio fino alla sirena. Protagonista assoluto è Jimmy Butler (27 punti e 7 assist) che, insieme alla doppia-doppia di Adebayo (22 punti, 15 rimbalzi) e al 4/8 da tre di Herro, dimostra quanto gli Heats puntino in alto in questa stagione. Dall’altro lato del parquet il migliore è Donovan Mitchell che nonostante sfiori la doppia-doppia con 21 punti e 9 assist non riesce a contrastare la furia agonistica dei padroni di casa.

Memphis Grizzlies-Golden State Warriors 123-95

Continua la caduta libera degli Warriors arrivati alla sesta sconfitta nelle ultime sette partite dicendo addio alle speranze di secondo posto ad Ovest. Ai 25 di Jordan Pool Memphis, ancora orfana di Morant, risponde con l’ennesima prestazione di squadra giocando un basket sublime. Alla sirena saranno ben tre i Grizzlies sopra quota 20 punti, capeggiati dai 22 di Bane e i 21 di Brooks e Melton, mentre sono 5 i giocatori in doppia cifra. Vittoria che permette alla squadra di coach Taylor Jenkins di blindare il secondo posto alle spalle dei Suns con un record di 18-2 senza la sua stella più luminosa, Ja Morant.