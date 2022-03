Uomini e donne anticipazioni: ecco cosa accadrà oggi 29 marzo

Uomini e Donne anticipazioni: oggi, martedì 29 marzo 2022, andrà in onda una nuova puntata di Uomini e Donne che riprenderà dal trono di Matteo Ranieri che sta per fare la sua scelta. Se durante la puntata di ieri, Tina Cipollari, protagonista indiscussa del programma, ha litigato prima con il professor Franco e poi con la signora Pina, oggi assisteremo al trono di Matteo che svelerà un dettaglio che non è passato inosservato dalla corteggiatrice Federica.

Uomini e donne anticipazioni

Nel corso della puntata di oggi, 29 marzo 2022, Matteo Ranieri sarà al centro dello studio e rivivrà le emozioni vissute con Valeria. A colpire gli spettatori e il pubblico in studio, è stato un gesto del tronista che ha scatenato la reazione di Federica: Matteo ha regalato una foto a Valeria con la scritta “mi fai venire voglia di futuro“.

Il percorso di Matteo Ranieri sta per concludersi mentre Luca Salatino è ancora in alto mare, infatti, nonostante il palese interesse per le corteggiatrici, non ha trovato nessuna ragazza con cui approfondire la conoscenza. Durante la puntata che andrà in onda oggi assisteremo al confronto con Soraia Ceruti con la quale ha fatto un’esterna: secondo le anticipazioni, Luca avrebbe provato a baciarla ma lei avrebbe rifiutato… cosa succederà in studio? Non ci resta che scoprirlo a partire dalle 14.45 su Canale 5!