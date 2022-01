Uomini e Donne: le anticipazioni della puntata di oggi 21 gennaio

Uomini e Donne Trono Classico: le prime esterne di Luca Salatino. Chi ha colpito maggiormente il nuovo tronista? Ecco tutte le anticipazioni

Ultimo appuntamento settimanale per il dating show Uomini e Donne, condotto da Maria De Filippi. Vediamo, secondo le indiscrezioni, cosa accadrà oggi, 21 gennaio, nel programma in onda da lunedì al venerdì alle 14.45 su Canale 5.

Per i tronisti del trono classico ci saranno varie novità: Matteo ha deciso infatti di uscire con Denise, lasciando a casa Federica. Quest’ultima si è però arrabbiata, lanciandogli un ultimatum: “Sappi che se mi porterai in esterna la prossima volta io non verrò!” ha tuonato la corteggiatrice. Inoltre Denise si è resa conto del coinvolgimento maggiore nei confronti dell’altra pretendente, ammettendolo apertamente.

Oggi invece, al centro dell’attenzione ci sarà Luca Salatino, a discutere e a confrontarsi con le sue corteggiatrici in merito alle prime esterne da tronista. Chissà con chi è scattato il maggior feeling, e con chi, invece, non ci sarà stato nulla più di una semplice uscita. Oggi infatti Luca potrebbe eliminare delle ragazze che sono scese per conoscerlo.

Spazio anche per le dame e i cavaliere del trono over: si potrebbe tornare a parlare di Biagio, acceso fulcro di discussione nelle ultime puntate. Altri protagonisti potrebbero essere ancora Alessandro e Pinuccia. Avranno deciso di proseguire la loro conoscenza fuori dal programma?