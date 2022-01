Green Pass: la lista delle attività dove non serve

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, Mario Draghi, firmerà nelle prossime ore il nuovo Dpcm con la lista dei negozi dove non sarà obbligatorio avere il Green Pass base dal primo febbraio dell’anno in corso. In tutti gli altri esercizi commerciali servirà essere guariti o vaccinati, oppure avere il tampone.

Come riportato nella bozza del provvedimento, nei negozi di beni alimentari, farmacie e negozi per animali non servirà il green pass. In tutti gli altri esercizi commerciali servirà essere guariti o vaccinati, oppure avere il tampone.

Dal primo febbraio il Green Pass base servirà per l’accesso ai seguenti servizi: pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali (negozi in generale), escluse quelle necessarie per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona. Obbligo di Green pass base per andare da parrucchieri, barbieri ed estetiste.

La lista delle attività dove non servirà il Green Pass dal primo febbraio: