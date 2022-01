Oroscopo Branko di oggi, venerdì 21 gennaio 2022. Scopri il tuo segno

Ariete La Luna è passata al momento giusto nel campo del lavoro per cui programmate. Questo transito vi rende più precisi, più attenti alle sfumature che di solito vi sfuggono. Oggi il talento è stimolato perché per voi questo Marte nel segno è sinonimo di energia e di entusiasmo.

Toro Luna nel punto affettuoso del vostro cielo che vi fa affrontare meglio questo Sole in Acquario. Questa Luna è molto buona aiuta gli affari e l’amore. Questo weekend unione di amore fisico e spirituale.

Gemelli L’interesse è orientato al lavoro, agli affari. Questa Luna in Vergine non è il massimo per espressioni romantiche in amore, risulta incisiva per sistemare questioni domestiche e mettere ordine in famiglia.

Cancro Amici del Cancro è uscito il Sole dall’opposizione per cui la giustizia riprende il suo corso. Attenzione come sempre alle finanze e alle spese.

Leone Sole in Acquario agita le collaborazioni ma guardiamo anche le stelle in arrivo. Il consiglio è quello di accettare le sfide.

Vergine Amici della Vergine c’è una bellissima posizione di Venere anche se transito negativo di Marte che lascia un po’ di nervosismo nell’aria. I rapporti importanti sono quelli riguardanti i figli. Qualche apprensione possibile nella salute dovuta allo stress lavorativo.

Bilancia C’è qualche cosa che riguarda amore, figli, case, questo è il messaggio di Saturno e Mercurio. Cercate di affrontare questi giorni con una bella grinta fisica, una bella protezione anche davanti alle critiche che potrebbero arrivare.

Scorpione Amici dello Scorpione siete sempre legati a Plutone che è il vostro pianeta guida. Passione e influssi rigenerativi per il vostro segno. Sarete messi sotto esame, come in un labirinto ma Marte e Plutone saranno la vostra guida, il vostro filo di Arianna.

Sagittario Notevole disordine nell’ambiente familiare. Capacità di organizzazione, attitudine al comando, riuscirete ad imboccare con le vostre sole forze la strada per il successo.

Capricorno Nessun pianeta vi è contro. Sono anni che non avete una situazione astrale come questa per cui se non ora quando? Questo grande infinito amore.

Acquario Chi tra voi non abbia trovato nulla di eccitante può contare su altre occasioni. Il vostro segno viaggia felice fino al traguardo che vuole raggiungere persino all’estero.