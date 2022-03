Turchia-Italia: le probabili formazioni del match

L’Italia di Mancini prova a scrollarsi di dosso le scorie della delusione contro la Macedonia e getta le fondamenta per la nazionale del futuro contro la Turchia. In un match incolore l’allenatore azzurro rimescola le carte nel mazzo mandando a casa diversi interpreti e piantando i semi della squadra che verrà. Diversi i volti relativamente nuovi, e molti i senatori congedati dal mister. Il match sarà trasmesso in diretta a partire dalle ore 20:45 su Rai 1.

QUI TURCHIA – Kuntz si affida a Cakir tra i pali. La difesa a 3 dovrebbe essere composta da Kabak, Demiral e Syuncu. Celik e Kutlu agiranno sugli esterni, con Kokcu e Calhanoglu in mezzo al campo a dare qualità. Under e Akturkoglu giocheranno alle spalle del centravanti Burak Yilmaz.

QUI ITALIA – Mancini sceglie ancora Donnarumma in porta contro la Turchia. La linea difensiva dovrebbe essere composta da De Sciglio, Acerbi, Chiellini e Biraghi. Tonali, Cristante e Pessina agiranno in mezzo al campo, con il tridente offensivo che dovrebbe essere composto da Zaniolo, Scamacca e Raspadori.

Le probabili formazioni di Turchia-Italia

TURCHIA (3-4-2-1): Cakir; Kabak, Demiral, Soyuncu; Celik, Kokcu, Calhanoglu, Kutlu; Under, Akturkoglu; Burak Yilmaz.

All. Kuntz

TALIA (4-3-3): Donnarumma; De Sciglio, Acerbi, Chiellini, Biraghi; Tonali, Cristante, Pessina; Zaniolo, Scamacca, Raspadori.

All. Mancini