Isola dei Famosi, Nicolas Vaporidis si rivolge a Luxuria con “Caro Vladi”: è scontro tra i vip

Ancora battibecchi al reality l’Isola dei Famosi tra Nicolas Vaporidis e Vladimir Luxuria. Il vip naufrago, dopo l’eliminazione dal programma della coppia Russo, ha avuto un colloquio con la conduttrice Ilary Blasi, in cui ha dichiarato di essersi sentito in colpa, poichè è stato lui a causare l’uscita dal programma dei due.

L’attore aveva infatti pensato che, in nomination, la coppia Russo avrebbe potuto battere facilmente l’altro duo, costituito da Carmen di Pietro e suo figlio Alessandro. Ma così non è stato, poichè la coppia si è salvata, grazie al “trash da loro provocato”, secondo Vaporidis.

“Al pubblico piace continuare a vedere dinamiche ‘mamma e figlio‘ che stanno tra loro, quando invece, se separati, Alessandro a 20 anni avrebbe fatto un percorso da solo e avremmo avuto il modo di conoscerlo meglio. Clemente e Laura si sbattono dalla mattina alla sera, costruiscono capanne, vanno a pesca, provano a costruire un reality che non si riduca ai battibecchi, alla lotta per un pezzo di cocco, a farci passare come dei miserabili perché è così che passiamo e questo vi interessa” ha continuato Vaporidis.

A questo punto, è intervenuta l’opinionista Vladimir Luxuria, già in astio nei confronti dell’attore, per una discussione avvenuta la settimana scorsa. “Chi sei tu per decidere chi è trash e chi no? Abbassa le piume“, ha tuonato Luxuria attaccando ancora l’attore. “Caro Vladi, tu dall’alto della tua accademia…” ha ribattuto Nicolas Vaporidis, che si è rivolto a lei al maschile. Il vip non ha avuto il tempo di terminare la frase, che è stato subito interrotto: “Intanto dì ‘cara’ Vladi, se vogliamo parlare di rispetto“.

A quel punto l’attore ha quindi provato a difendersi: “Porta rispetto tu, perché io la tua opinione la rispetto, mentre tu mi dai del regista“.