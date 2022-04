Isola dei Famosi: Silvano dei Cugini di Campagna ha bestemmiato?

A rischio squalifica dopo nemmeno una settimana sull’Isola dei Famosi Silvano de i Cugini di Campagna. durante la quinta puntata, Silvano Michetti e Nick Luciani si sono lanciati dall’elicottero e hanno raggiunto Alvin, con cui hanno duettato. Al termine dell’esibizione canora, c’è stato uno scambio di battute tra Silvano e l’inviato. E’ stato proprio in quel momento che i telespettatori attenti hanno udito una bestemmia, pronunciata da Silvano.

Su Twitter circola anche un video dell’accaduto, anche se non è del tutto chiaro se abbia imprecato o se si sia lasciato andare semplicemente ad una forte esclamazione di stupore. Le parole sospette, comunque, non sono passate inosservate sui social. “I Cugini di Campagna in gara da 35 secondi e mezzo e uno ha già tirato una bestemmia”, ha scritto un utente.

Dopo appena due giorni trascorsi in Honduras, Michetti potrebbe dire addio alla sua avventura da naufrago e lasciare la voce e tastierista della band, Nick Luciani, a gareggiare come concorrente singolo. D’altronde, le regole nei reality sono sempre state chiare: nessuna bestemmia, o si rischia la squalifica, cosa che potrebbe succedere a Michetti.

Per il momento, però, la decisione è ancora tutta da prendere. Staremo a vedere cosa succederà nella sesta puntata dell’Isola dei Famosi, in onda giovedì 7 Aprile.